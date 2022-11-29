مؤتمر رينار: مباراة المكسيك حياة أو موت.. ويمكننا كتابة التاريخ

شدد هيرفي رينار مدرب منتخب السعودي على صعوبة مواجهة فريقه ضد المكسيك.

ويواجه منتخب المكسيك نظيره السعودي غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة والحاسمة في دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي: "الجيل الحالي مميز للغاية ويمكننا كتابة التاريخ من جديد لكرة القدم السعودية. لا نفكر بالخصم الذي الذي سنواجهه في ثمن النهائي، نركز فقط على التأهل".

وأضاف "إذا ما أراد اللاعبون ان يتذكرهم الجمهور فعليهم أن يتأهلوا لثمن النهائي. هذه ثالث أهم مباراة في حياتي بعد نهائيي كاس أمم إفريقيا".

وتابع "منتخب المكسيك يملك روح قتالية عالية والكثير من المهارات خاصة في الهجوم، علينا أن نستعد بنسبة 200٪. المباراة حياة أو موت بالنسبة للمنتخبين. الأهم أن نبقى على قيد الحياة".

وشدد "لدينا فرصة كبرى لإثبات قدراتنا وبدعم الجماهير سننسى الخروج المبكر في النسخ السابقة من كأس العالم".

وواصل "عندما تسنح لك الفرصة للعب المونديال، يجب أن تتذكر ذلك إلى الأبد، خاصة في ظل حضور 80 ألف مشجع، وحصولك على بطاقة التأهل يعني لك الكثير".

وأوضح "كل مباراة مختلفة عن الأخرى. لدى خصمنا نقاط قوة وضعف، علينا الحذر من الأولى واستغلال الثانية".

واختتم "نهنئ حارس بولندا على ما قدمه لقد أبلى بلاء حسنا. قبل دخول الهدف الثاني كان يتعين علينا التسجيل، في ظل وفرة الفرص".

وخسر المنتخب السعودي ضد نظيره البولندي بهدفين دون رد في مباراة شهدت إهدار سالم الدوسري ركلة جزاء تصدى له تشيزني حارس بولندا.

ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

يليه السعودية والأرجنتين برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.