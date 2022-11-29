كأس العالم - ساندرو ينضم لقائمة غيابات البرازيل أمام الكاميرون.. وموقف نيمار ودانيلو

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

تسديدة أليكس ساندرو على مرمى صربيا

انضم أليكس ساندرو لقائمة غيابات البرازيل في دور المجموعات من كأس العالم ولن يتواجد في مواجهة الكاميرون في دور المجموعات.

وخرج ساندرو في الدقائق الأخيرة من لقاء سويسرا وعوضه أليكس تيليس.

ولن يشارك كل من نيمار ودانيلو وأليكس ساندرو في مواجهة الأسود بعدما ضمن السامبا تأهله بشكل رسمي.

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وقال رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل عبر موقع الاتحاد الرسمي: "أليكس ساندرو شعر بألم في منطقة الفخذ الأيسر ولم يتمكن من الاستمرار في المباراة. هذا الصباح أعيد تقييم حالته. طلبنا فحص صورة رنين مغناطيسي".

وأوضح "أظهر الفحص إصابة عضلية في الفخذ الأيسر للاعب. ولن يكون متاحا في المباراة القادمة ضد الكاميرون وسوف نستمر في علاجه حتى يتمكن من التعافي في أسرع وقت ممكن".

وواصل "لا يزال دانيلو ونيمار في طور التعافي من إصابات الكاحل، ولكل منهما طريقة مختلفة، لأنهما إصابات مختلفة".

وتابع "أصيب نيمار بنوبة حمى أصبحت الآن تحت السيطرة وهذا لا يتعارض مع عملية شفاء الكاحل".

وأتم "في اجتماعنا اليومي مع الجهاز الفني، ذكرنا أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة لن يكونوا متاحين لمباراتنا القادمة ضد الكاميرون".

وتعرض نيمار ودانيلو للإصابة في لقاء صربيا وغابا عن لقاء سويسرا الذي أقيم أمس.

وحجز منتخب البرازيل بطاقة تأهله رفقة فرنسا والبرتغال كأول المتأهلين بعد نهاية الجولة الثانية من كأس العالم.

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