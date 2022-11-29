لقاء مع بيكام ودعم للمنتخبات العربية.. النجوم العرب في مدرجات كأس العالم
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 18:59
كتب : FilGoal
لأول مرة تشهد دولة عربية إقامة بطولة كأس العالم، حيث استضافت قطر البطولة الأهم في كرة القدم.
نرشح لكم
لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022 كرنفال كأس العالم - بوليسيتش رجل مباراة إيران وأمريكا جاريث بيل: كرة القدم صعبة.. ومستمر مع ويلز لأطول فترة كأس العالم - مدرب أمريكا: الوقت بدلا من الضائع أمام إيران؟ لدي شعر أقل في رأسي الآن ساوثجيت: هذا سبب تبديل مركزي راشفورد وفودين.. وعانينا في الشوط الأول ضد ويلز راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق