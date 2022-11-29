هدف وزنه ذهب؟ كوليبالي أكبر لاعب يسجل لـ السنغال في كأس العالم

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

هدف كاليدو كولبيالي مع السنغال أمام الإكوادور

أصبح كاليدو كوليبالي قائد السنغال أكبر لاعب يسجل لـ أسود التيرانجا في كأس العالم.

وسجل كوليبالي هدف تقدم السنغال بعد دقائق قليلة من هدف تعادل الإكوادور.

واحتاج منتخب السنغال لـ دقيقتين و21 ثانية من أجل التقدم أمام الإكوادور بعدما سجل موسيس كايسيدو هدف التعادل.

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وأصبح كوليبالي أكبر لاعب يسجل للسنغال في كأس العالم بعمر 31 عاما و162 يوما.

وبات كوليبالي خامس لاعب يسجل لأسود التيرانجا في 2022 بكأس العالم بعد بولاي ديا وفاراما ديدييهو وبامبا ديانج وإسماعيلا سار.

ويؤمن الفوز بنتيجة 2-1 حتى الآن تأهل السنغال لثمن نهائي كأس العالم 2022 ولأول مرة منذ 20 عاما.

كاليدو كوليبالي السنغال كأس العالم 2022
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