مؤتمر لاعب المكسيك: منتخب السعودية أظهر قوته.. وعلينا نسيان مباراة الأرجنتين

حذر أندريس جواردادو لاعب منتخب المكسيك من خطورة المنتخب السعودي قبل مواجهة الفريقين المصيرية.

ويواجه منتخب المكسيك نظيره السعودي غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة والحاسمة في دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال جواردادو في المؤتمر الصحفي: "المنتخب السعودي خطير وأظهروا ذلك خلال المواجهتين الماضيتين وعلينا الحذر جدا منه".

وتابع "نملك لاعبين لديهم الخبرة الكافية لمثل هذه المباريات. غدا يوم حاسم للجميع".

وشدد "نحاول عزل أنفسنا عن الأمور السلبية المحيطة لكي نركز في الملعب وسنواصل العمل للوصل إلى الادوار المتقدمة".

وواصل: "يجب علينا نسيان الخسارة من الأرجنتين لنفوز على السعودية، ولدينا الإمكانات لفعل ذلك".

وكشف "تعرضت لارتجاج في مباراة الأرجنتين ولكني الآن بخير ولا أعاني من أي إصابة".

وخسر منتخب المكسيك على يد نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

يليه السعودية والأرجنتين برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.