اختبر معلوماتك - هل تعرف منتخب إنجلترا جيدا
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 18:37
كتب : FilGoal
يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة ويلز في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم 2022 في قطر.
وفاز منتخب إنجلترا على إيران وتعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية.
FilGoa.com يقدم لكم مجموعة من الأسئلة عن منتخب إنجلترا.
فهل تعرف منتخب إنجلترا جيدا؟
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