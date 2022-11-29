اختبر معلوماتك - هل تعرف منتخب إنجلترا جيدا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

إنجلترا × أمريكا

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة ويلز في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب إنجلترا على إيران وتعادل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

FilGoa.com يقدم لكم مجموعة من الأسئلة عن منتخب إنجلترا.

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فهل تعرف منتخب إنجلترا جيدا؟

إنجلترا كأس العالم
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