تقرير سعودي: منتخب المكسيك طلب تناول "الكبسة" قبل المواجهة المصيرية

طلبت بعثة منتخب المكسيك تناول الطبق الرئيس للوجبات السعودية "الكبسة" قبل مواجهة المنتخبين المرتقبة بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

ويواجه منتخب المكسيك نظيره السعودي غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة والحاسمة في دور مجموعات كأس العالم 2022.

وبحسب الصحيفة السعودية فإن بعثة المنتخب المكسيكي طلبت تناول الطبق الرئيسي للوجبات السعودية وهي الكبسة والجريش.

وأوضحت الصحيفة أن بعثة المكسيك طلبت تأمين الطبق الرئيسي للمأكولات السعودية لتناولها والوقوف على مكونات تلك الوجبات قبل المواجهة المصيرية بين المنتخبين، إذ تم تأمين المأكولات السعودية ظهر أمس الإثنين.

وأشار التقرير إلى أن بعثة المكسيك طلبت ذلك معتقدين أن مواصفات تلك الوجبات التي تضم أطباقا بها كميات كبيرة من الطاقة تساعد اللاعب لمواصلة لحركة والنشاط طوال الـ90 دقيقة.

ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

يليه السعودية والأرجنتين برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.

ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.