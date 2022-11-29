من سجل هدف البرتغال ضد أوروجواي؟ رونالدو أم برونو؟ أديداس تكشف بتقنية جديدة
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 18:04
كتب : FilGoal
كريستيانو رونالدو أم برونو فيرنانديز من سجل هدف البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم؟
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" احتسب في البداية الهدف لرونالدو، وأجرى تعديلا واحتسبه لبرونو.
لكن ظل الجدل مثار ومستمر.
وكشفت شركة "أديداس" المصنعة للكرة الرسمية لكأس العالم أن برونو هو مسجل الهدف بسبب تقنية اتبعتها.
فما هي تفاصيل القصة؟
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