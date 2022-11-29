ماركا: ريال مدريد يختار إنزو فيرنانديز بديلا لـ جود بيلينجهام

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - الأرجنتين - المكسيك

حدد نادي ريال مدريد الإسباني، لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز كبديل لـ جود بيلينجهام في الصيف المقبل.

إنزو فيرنانديز

النادي : بنفيكا

جود بيلينجام

النادي : بوروسيا دورتموند

ريال مدريد
قطر 2022

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فأن ريال مدريد يركز على بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني في المقام الأول.

وفي ظل اهتمام أندية عديدة لضم الإنجليزي البالغ 19 عاما فأن ريال مدريد سيوجه أنظاره نحو إنزو فيرنانديز لاعب وسط بنفيكا البرتغالي.

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وأشار التقرير أن ريال مدريد كان قريبا من ضم الأرجنتيني في الصيف الماضي لكن عدم وجود مقعد للاعب أجنبي في القائمة منع الملكي من ضمه في ظل وجود الثلاثي: فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدر ميليتاو.

ويتألق الثنائي الشاب في كأس العالم 2022 والتي تقام في قطر.

بيلينجهام افتتح أهداف إنجلترا في المونديال، فأصبح بفضل هدفه ثاني أصغر لاعب يسجل للأسود الثلاثة في كأس العالم.

بينما سجل إنزو أول أهدافه الدولية أمام المكسيك في الفوز بثنائية دون رد.

وانضم لبنفيكا في الصيف الماضي قادما من ريفر بليت وخاض 24 مباراة سجل خلالها 3 وصنع 5.

بينما يتألق جود بيلينجهام رفقة بوروسيا دورتموند وإنجلترا، فسجل 10 وصنع 4 في 29 مباراة الموسم الحالي.

إنزو فيرنانديز جود بيلينجهام ريال مدريد كأس العالم
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