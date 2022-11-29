متحف كأس العالم - أول تليفزيون عرض مباريات المونديال بشكل مباشر
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 17:54
كتب : FilGoal
بدأ كأس العالم في عام 1930، وبعد أكثر من 20 سنة أصحبت المباريات تذاع بشكل مباشر على الهواء للجمهور عبر شاشات التلفاز.
وكانت أول نسخة لكأس العالم شهدت بث المباريات بشكل مباشر عبر أجهزة التليفزيون هي 1954 في سويسرا.
وتعد هذه هي الصورة لأول جهاز تليفزيون استقبل مباريات كأس العالم بشكل مباشر.
ولذلك فإن هذا التلفاز ضمن مقتنيات متحف كأس العالم الذي يقدمه لكم FilGoal.com.
متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
للتجول في متحف كأس العالم مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا
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