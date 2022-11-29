مؤتمر سكالوني: علينا اتخاذ احتياطاتنا قبل مواجهة بولندا.. وإنزو بديل رائع

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - المدير الفني لمنتخب الأرجنتين

طالب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين بالحذر قبل مواجهة بولندا الحاسمة.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام بولندا في التاسعة من مساء غدا الأربعاء في ختام مباريات المجموعة الثالثة من كأس العالم.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل مواجهة بولندا".

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وشدد سكالوني "هم فريق لديه لاعبون جيدون للغاية".

وأوضح المدير الفني للأرجنتين "سنخوض مواجهة بولندا بدفعة قوية من المعنويات بعد الفوز على المكسيك".

"نخطط لأي مباراة بناء على ما نراه يحتاجه فريقنا".

"دخول إنزو فيرنانديز كبديل في المباراتين ظهر بشكل جيد للغاية، وهو خيار رائع بالنسبة لنا".

"نبحث عن تحسين الفريق ولذلك يملك المدرب فرصة إجراء التغييرات".

وعوض منتخب الأرجنتين خسارته المفاجئة أمام السعودية في الجولة الافتتاحية بفوز على المكسيك بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية.

وكان ليساندرو مارتينيز قد شارك كبديل في الجولة الافتتاحية أمام السعودية قبل أن يلعب بشكل أساسي ضد المكسيك.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن بولندا متصدر المجموعة.

وتحتاج الأرجنتين لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل حسم التأهل إلى ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة مواجهة السعودية ضد المكسيك.

منتخب الأرجنتين كأس العالم ليونيل سكالوني
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