مدرب المكسيك: مميز ما فعلته السعودية أمام الأرجنتين.. والأهم أن نسجل

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 17:27

كتب : FilGoal

خيراردو مارتينو - مدرب المكسيك

كشف جيراردو مارتينو "تاتا" المدير الفني لـ المكسيك عن مشكلة الفريق الأساسية مشددا على ضرورة تحسنينها أمام السعودية.

ويواجه منتخب المكسيك نظيره السعودي في الجولة الأخيرة والحاسمة في دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال مارتينيو في المؤتمر الصحفي: "الأمر الأكثر الأهمية الآن هو التسجيل في مباراة الغد. مهاجمونا يعانوا من مشاكل جسدية، لكنها لا تقتصر عليهم فقط".

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وأضاف "ليس هناك وقتا للأعذار، لدينا مباراة هامة علينا الفوز بها، حللنا مباراتنا السابقة واكتشفنا الأخطاء التي وقعنا فيها".

وواصل "نحن بحاجة إلى التطور بشكل أفضل، أن يحضر لاعبونا بشكل قوي في جميع المراكز بكل تركيز، خاصة الوسط لأننا نريد التردد على المرمى".

وأردف "ما فعلته السعودية أمام الأرجنتين كان مميزا للغاية، خاصة من ناحية استنزاف الخطوط، كان يلعبون بدفاع متقدم ولم تستغل الأرجنتين ذلك بشكل مثالي. نحن بحاجة للعب لمدة 90 دقيقة كاملة بتركيز شديد".

وأتم المدرب باختيار المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم: "إسبانيا. لويس إنريكي لديه أفكار واضحة، وكرة قدم مختلفة، أنه يدخلون المباراة بنية لعب كرة القدم، بالتالي تفوز، لكن هناك بعض الفريق التي لا تدخل من أجل ذلك".

ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.

ولا يدخل المكسيك حسابات التأهل من هذه المجموعة إلا في حال الفوز فقط.

كأس العالم المكسيك السعودية
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