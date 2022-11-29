مؤتمر مارتينيز: ظهرنا بشكل جيد للغاية أمام المكسيك.. وبولندا منافس قوي

أعرب ليساندرو مارتينيز مدافع الأرجنيتن عن سعادته باللعب بثقة أمام المكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

ليساندرو مارتينيز النادي : مانشستر يونايتد الأرجنتين

وعوض منتخب الأرجنتين خسارته المفاجئة أمام السعودية في الجولة الافتتاحية بفوز على المكسيك بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي: "بولندا منافس قوي للغاية، ويمتازون من الناحية الدفاعية كما أن لديهم لاعبون مهمون جدا".

وشدد "علينا القيام بعملنا على أكمل وجه في مباراة الغد، والثقة في كل ما نفعله".

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد بولندا في التاسعة من مساء غدا الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

وكشف ليساندرو مارتينيز "الفريق ظهر أمام المكسيك بشكل جيد للغاية، وفخر كبير بالنسبة لي أن أرتدي قميص منتخب الأرجنتين".

واختتم مارتينيز تصريحاته "مباريات كأس العالم محددة بالتفاصيل ونحن كلاعبين علينا التكيف مع أي نظام".

وكان ليساندرو مارتينيز قد شارك كبديل في الجولة الافتتاحية أمام السعودية قبل أن يلعب بشكل أساسي ضد المكسيك.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن بولندا متصدر المجموعة.

وتحتاج الأرجنتين لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل حسم التأهل إلى ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة مواجهة السعودية ضد المكسيك.