انتهت في كأس العالم - قطر (0) - (2) هولندا.. صدارة برتقالية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة قطر ضد هولندا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

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ترتيب المجموعة الحالي

هولندا - 7 نقاط - سجل 5 - استقبل 1

السنغال - 6 نقاط - سجل 5 - استقبل 4

الإكوادور - 4 نقاط - سجل 4 - استقبل 3

قطر - 0 نقاط - سجل 1 - استقبل 6

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نهاية المباراة

ق3+90 عرضية خطيرة من بيرجيس ينقذها حارس منتخب قطر

ق86 تسديدة قوية من بيدرو ميجيل تمر بجوار مرمى منتخب قطر

ق71 حكم المباراة يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو ووجود لمسة يد على كودي كاجبو

ق70 ستيفن بيرجيس يسجل الهدف الثالث لمنتخب هولندا

ق49 سجل فرينكيدي يونج الهدف الثاني لمنتخب هولندا بعد متابعة جيدة لكرة ممفيس ديباي

نهاية الشوط الأول

ق45 سيطرة هولندية على مجريات المباراة

ق40 محاولة جديدة من كودي جاكبو تمر قريبة من مرمى قطر

ق29 تسديدة قوية من إسماعيل محمد يتصدى لها حارس هولندا

ق26 كودي جاكبو يسجل الهدف الأول لمنتخب هولندا بعد تسديدة قوية مستغلا تمريرة كلاسين

ق25 ممفيس ديباي يهدر فرصة جديدة لمنتخب هولندا

ق22 ظهور هجومي أول لمنتخب قطر بعد عرضية همام أحمد التي تحولت لركلة ركنية

ق18 رأسية خطيرة من ديفي كلاسين لاعب منتخب هولندا تمر بجوار مرمى منتخب قطر

ق15 محاولة خطيرة للمنتخب الهولندي عن طريق ممفيس ديباي الذي سدد على الطائر لكن كرته علت مرمى قطر بقليل

ق11 داني بليند يقود هجمة خطيرة لمنتخب هولندا من الجانب الأيسر ويرسل عرضية خطيرة ينقذها دفاع منتخب قطر

ق5 تدخل قوي على همام محمد لاعب منتخب قطر يغادر على أثره ملعب المباراة

انطلاق المباراة