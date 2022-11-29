مؤتمر تشواميني - سؤال للمرة الأولى باللغة العربية.. وجماهير تونس ستصعب المباراة

شدد أوريلين تشواميني لاعب فرنسا على صعوبة المواجهة أمام تونس بسبب رغبة التأهل والجماهيرة العديدة.

ويواجه منتحب فرنسا نظيره التونسي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

منتخب تونس يبحث عن التأهل للدور المقبل فيما حسم فرنسا صعوده بالفعل بعد الفوز بالمباراة الماضية.

وقال تشواميني في المؤتمر الصحفي: "المنتخب التونسي جيد للغاية، سيكون لدينا مباراة صعبة أمام فريق يريد الفوز بأي ثمن".

وأضاف "إنهم يفرضون الضغط بشكل جيد بالإضافة إلى أنهم لديهم قاعدة كبيرة من الجماهير في قطر، وأعرف الكثير من لاعيبيهم".

وتابع "يجب علينا أن نلعب بشكل تنافسي حتى إذا ضمنا التأهل، أنا مسرور بمركزي مع فرنسا، أحيانا يجب عليّ أن أتقدم وأحيانا أتأخر".

وواصل "ربما واجهنا بعض الصعوبات في الماضي لكن هذا كأس العالم وعليك أن تفعل أقصى ما عندك دون النظر إلى المعوقات".

وأضح "اللعب أمام بولندا أوالأرجنتين في دور الـ16؟ ليس لدي أي تفضيل نحن نركز على مباراة الغد من أجل حسم المركز الأول".

وأردف "كافامينجا كظهير أيسر؟ أنا لست مدربا لكن بدا أنه يمكنه مساعدتنا في هذا المركز كما رأى المدرب".

وأتم "مشاعر أول كأس العالم؟ لم اُسئل من قبل باللغة العربية لكنني كنت على علم أن أجواء كأس العالم مختلفة، إنها بطولة فريدة من نوعها، هناك الكثير من الأمور التي تميزها".

ويعتلي الديوك صدارة المجموعة وتأتي أستراليا خلفه برصيد 6 نقاط، فيما يحمل منتخبا الدنمارك وتونس نقطة وحيدة.

ويضمن منتخب تونس التأهل إذا تمكنوا من الفوز أمام فرنسا مع خسارة، أو تعادل منتخبا أستراليا والدنمارك بشرط: أن تكون نتيجة فوز تونس على فرنسا أكبر في فارق الأهداف، أو عدد الأهداف المسجلة. إذا تساوى الفارق وعدد الأهداف المسجلة بين تونس والدنمارك في هذا السيناريو، سنلجأ للعب النظيف.