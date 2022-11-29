تشكيل السنغال - ثلاثة تغييرات من سيسيه لمواجهة الإكوادور الحاسمة

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل فريقه بثلاثة تغييرات لمواجهة الإكوادور في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

وتواجد بابا جاي وإسماعيلا سيس وإليمان نداي في التشكيل الأساسي.

خط الهجوم: إليمان نداي

وخسر منتخب السنغال مباراته الأولى في المجموعة أمام هولندا بهدفين دون مقابل قبل أن يفوز على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفاز منتخب الإكوادور على قطر بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل مع هولندا بهدف لكل فريق.

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ويغيب شيخو كوياتي بسبب الإصابة بينما فضل سيسيه إسماعيل جاكوبز على بابي أبو سيسي.

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وتقام المباراة على استاد الثمامة.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: يوسف سابالي- كاليدو كوليبالي - إسماعيل جاكوبز - عبده ديالو

خط الوسط: بابا جاي - إدريسا جانا جاي - إسماعيلا سيس

خط الهجوم: إليمان نداي - بولاي ديا - إسماعيلا سار

ويشارك منتخب السنغال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

ويلعب منتخب السنغال في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

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بينما كانت أفضل إنجازات أسود التيرانجا هي الخروج من ربع نهائي نسخة 2002.