سفيان فيغولي مستمر في الدوري التركي

أعلن نادي فاتح كاراجومروك التركي يوم الثلاثاء ضم الجزائري سفيان فيغولي في صفقة انتقال حر.

اللاعب البالغ من العمر 32 عاما وقع على عقد يربطه بالنادي لمدة موسم ونصف تبدأ في فترة الانتقالات الشتوية.

وسيشارك سفيان في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء لأول مرة.

وسيلعب الجزائري تحت قيادة الإيطالي أندريا بيرلو مدرب الفريق.

ويحتل كارجومروك المركز 15 في ترتيب الدوري التركي بعد مرور 13 جولة.

عقد فيغولي مع جالاتا سراي انتهى بنهاية الموسم الماضي، لكنه رفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم الحصول على مستحقاته منذ الموسم الماضي.

قبل شهرين، وجه الجزائري سفيان فيغولي لاعب جالاتا سراي السابق رسالة لجماهير الفريق التركي التي تهاجمه بسبب شكوى النادي.

وقال فيغولي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أحببت نادي جالاتا سراي بصدق وأحببت اللعب أمام جماهيره".

وأضاف "لدي ذكريات ستبقى للأبد في ذاكرتي، كرة القدم هي شغفي وعملي".

وشدد "لقد تقبلت تأخير المستحقات لمدة 5 مواسم، أطالب بحقوقي، لم أسرق ولم أنل أي فائدة".

وأتم بطل أمم إفريقيا 2019 رسالته لجماهير الفريق التركي "حصدنا معا البطولات، يجب أن يستمر الاحترام".

وأوضح فيغولي في شكواه أن الوضع الاقتصادي لجالاتا سراي تحسن كثيرا مؤخرا.

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