تشكيل قطر - عبد العزيز بدلا من بوضياف.. واستمرار برشم في ظهور العنابي الأخير

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 15:54

كتب : FilGoal

منتخب قطر

أعلن فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة هولندا بعد قليل.

ويلعب منتخب قطر مع هولندا على ملعب البيت في افتتاحية الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

المباراة ستكون هي الأخير لقطر في كأس العالم 2022 بعد أن فقد فرصته في الصعود لدور الـ 16.

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وشهد التشكيل دخول عبد العزيز حاتم لوسط ملعب قطر بدلا من كريم بوضياف.

ويستمر معتز برشم في حراسة المرمى للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل - عبدالكريم حسن.

خط الوسط: إسماعيل محمد - عاصم ماديبو - حسن الهيدوس - عبد العزيز حاتم - همام أحمد.

خط الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب السنغال مع الإكوادور لتحديد المتأهل لدور الـ 16.

وتحتل قطر المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون نقاط، بينما يتصدر منتخب هولندا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الإكوادور صاحبة المركز الثاني؟

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