تشكيل هولندا - تغييران.. وديباي أساسي أمام قطر

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 15:54

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - هولندا

أجرى لويس فان خال المدير الفني لـ هولندا تغييران في التشكيل أمام قطر في الجولة الحاسمة والأخيرة من دور المجموعات.

ويبحث المنتخب الهولندي عن بطاقة التأهل إلى الدور المقبل فيما ودعت قطر بشكل رسمي البطولة.

وجاء التشكيل كالآتي:

أخبار متعلقة:
كأس العالم - رونالدو: نحن الآن في دور الـ16.. سنقاتل من أجل حلمنا كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.. القنوات الناقلة كأس العالم - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية صدارة مشتركة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

الدفاع: ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي.

في الوسط: دينزل دومفريز - فرينكي دي يونج - مارتن دي رون - دافي كلاسين - دالي بليند.

في الهجوم: كودي جابكو - ممفيس ديباي.

وتأتي حظوظ تأهل هولندا لدور الـ16 كالآتي:

1- الفوز على قطر

يحسم التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة المنافسين (7 نقاط).

يحسم الصدارة إذا لم يفز منتخب الإكوادور على السنغال، أو إذا فاز بنتيجة أقل من نتيجة فوز الطواحين على قطر، وإلا سنحتكم للقواعد الموضحة أعلاه لفض الاشتباك إذا فازا بنفس النتيجة.

2- التعادل مع قطر

يعني التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى (5 نقاط)، ويحتفظ منتخب هولندا بالصدارة فقط إذا تعادل الإكوادور والسنغال بنتيجة أقل في عدد الأهداف من نتيجة تعادله مع قطر، وإذا تساوت النتائج سيحتكم الطرفان للعب النظيف.

3- الخسارة أمام قطر

تعني الخروج إذا فاز منتخب السنغال على الإكوادور بنتيجة أقل من نتيجة خسارة هولندا أمام قطر سواء في فارق الأهداف أو عدد الأهداف المسجلة.

كأس العالم هولندا قطر
نرشح لكم
لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022 كرنفال كأس العالم - بوليسيتش رجل مباراة إيران وأمريكا جاريث بيل: كرة القدم صعبة.. ومستمر مع ويلز لأطول فترة كأس العالم - مدرب أمريكا: الوقت بدلا من الضائع أمام إيران؟ لدي شعر أقل في رأسي الآن ساوثجيت: هذا سبب تبديل مركزي راشفورد وفودين.. وعانينا في الشوط الأول ضد ويلز راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق
أخر الأخبار
لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022 6 ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - بوليسيتش رجل مباراة إيران وأمريكا 7 ساعة | قطر 2022
جاريث بيل: كرة القدم صعبة.. ومستمر مع ويلز لأطول فترة 7 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - مدرب أمريكا: الوقت بدلا من الضائع أمام إيران؟ لدي شعر أقل في رأسي الآن 7 ساعة | قطر 2022
ساوثجيت: هذا سبب تبديل مركزي راشفورد وفودين.. وعانينا في الشوط الأول ضد ويلز 8 ساعة | قطر 2022
راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام 8 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل 8 ساعة | قطر 2022
مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق 8 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 3 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 4 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة