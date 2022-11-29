تشكيل هولندا - تغييران.. وديباي أساسي أمام قطر

أجرى لويس فان خال المدير الفني لـ هولندا تغييران في التشكيل أمام قطر في الجولة الحاسمة والأخيرة من دور المجموعات.

ويبحث المنتخب الهولندي عن بطاقة التأهل إلى الدور المقبل فيما ودعت قطر بشكل رسمي البطولة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

الدفاع: ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي.

في الوسط: دينزل دومفريز - فرينكي دي يونج - مارتن دي رون - دافي كلاسين - دالي بليند.

في الهجوم: كودي جابكو - ممفيس ديباي.

وتأتي حظوظ تأهل هولندا لدور الـ16 كالآتي:

1- الفوز على قطر

يحسم التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة المنافسين (7 نقاط).

يحسم الصدارة إذا لم يفز منتخب الإكوادور على السنغال، أو إذا فاز بنتيجة أقل من نتيجة فوز الطواحين على قطر، وإلا سنحتكم للقواعد الموضحة أعلاه لفض الاشتباك إذا فازا بنفس النتيجة.

2- التعادل مع قطر

يعني التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى (5 نقاط)، ويحتفظ منتخب هولندا بالصدارة فقط إذا تعادل الإكوادور والسنغال بنتيجة أقل في عدد الأهداف من نتيجة تعادله مع قطر، وإذا تساوت النتائج سيحتكم الطرفان للعب النظيف.

3- الخسارة أمام قطر

تعني الخروج إذا فاز منتخب السنغال على الإكوادور بنتيجة أقل من نتيجة خسارة هولندا أمام قطر سواء في فارق الأهداف أو عدد الأهداف المسجلة.