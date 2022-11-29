مؤتمر مدرب الدنمارك: بالمشاعر العالية سنلعب المباراة الحاسمة أمام أستراليا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 15:04

كتب : FilGoal

هدف أندرياس كريستنسن - فرنسا × الدنمارك

شدد كاسبر هجولماند مدرب الدنمارك أن المنتخب سيلعب مباراته الحاسمة بمشاعر عالية من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

مباراة مصيرية تنتظر الدنمارك أمام أستراليا في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال كاسبر في المؤتمر الصحفي: "هذا كأس العالم، أنت تلعب فيه بمشاعرك العالية، مع كرة القدم يمكنك تتضاعف مشاعرك بمقدار 10، والأمر كذلك بالنسبة للخسارة".

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وأضاف "سنحاول التعامل مع الأمر على أفضل وجه ممكن، الضغط مستمر، لكن هؤلاء اللاعبون معتادون على المباريات الكبيرة وكلما زادت خبرتك في هذا النوع من المواجهات، بالطبع يزيد الضغط معه".

وواصل "الجميع مستعدون للمباراة، ليس لدي أي مخاوف تتعلق باللياقة البدنية للاعبين، والضغط أيضا متوقع من قبل البطولة".

وأتم "امتياز أن تصل لـ كأس العالم، حلم منذ أن كنت طفلاً وأنا الآن في الواقع في وضع يمكنني فيه الخروج ولعب كرة القدم من أجل شيء ما".

ويحتل الدنمارك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة بفارق نقطتين عن أستراليا صاحب المركز الثاني.

وتأتي حظوظ منتخب الدنمارك كالآتي:

الفوز على أستراليا يعني التأهل إذا لم تفُز تونس على فرنسا بفارق أهداف أكبر أو عدد أهداف أكبر، علما بأن تونس والدنمارك متساويان في فارق الأهداف ولكن الدنمارك سجلت هدفا أكثر.

أما التعادل أو الخسارة تعني خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى.

كأس العالم الدنمارك فرنسا أستراليا
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