أونانا يرد على قرار استبعاده من الكاميرون: حاولت إيجاد الحلول

شدد أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون على احترامه للمسؤلين في منتخب بلاده على الرغم من استبعاده من كأس العالم 2022.

أندرى أونانا النادي : إنتر الكاميرون

وأعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيقاف أندري أونانا حارس مرمى المنتخب بشكل مؤقت.

ريجوبير سونج مدرب الكاميرون كان قد اسبتعد أونانا عن مواجهة أواوجوراي بسب خلافات بينهما حسب بعض التقارير الصحفية.

ورد أونانا على الأخبار عن طريق بيان نشره عبر حسابه على إنستاجرام,

وقال أونانا في بيانه: "أريد أن أعبر عن عاطفتي تجاه بلدي والمنتخب الوطني، بالأمس لم أتمكن من التواجد على أرض الملعب لمساعدة الكاميرون كما أفعل دائما من أجل وصول الفريق إلى هدفه دائما ما كنت أقود الفريق للنجاح بطريقة حميدة".

وتابع "وضعت كل جهدي وطاقتي لإيجاد الحلول لثل تلك المواقف التي يختبرها لاعب كرة القدم أحيانا ولكن لم يكن هناك رغبة في من الطرف الآخر الأخرى ويصعب استيعاب بعض اللحظات ةمع ذلك فأنا دائما أحترم وأدعم قرارات الأشخاص المسؤولين عن متابعة نجاح فريقنا ودولتنا".

وأضاف "أريد أن أمد كل قوتي لزملائي في الفريق لأننا أظهرنا اننا قادروا على الذهاب بعيدا في هذه البطولة".

وأتم "القيم التي أروج لها كشخص ولاعب في القيم التي تحدد هويتي والتي أعطتها لي عائلتي منذ طفولتي لطالما كان تمثيل الكاميرون امتيازا، أمتنا أولا وأخيرا".

وتعادل منتخب الكاميرون مع صربيا بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.