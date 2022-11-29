أونانا يرد على قرار استبعاده من الكاميرون: حاولت إيجاد الحلول

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 15:03

كتب : FilGoal

أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون

شدد أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون على احترامه للمسؤلين في منتخب بلاده على الرغم من استبعاده من كأس العالم 2022.

وأعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيقاف أندري أونانا حارس مرمى المنتخب بشكل مؤقت.

ريجوبير سونج مدرب الكاميرون كان قد اسبتعد أونانا عن مواجهة أواوجوراي بسب خلافات بينهما حسب بعض التقارير الصحفية.

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ورد أونانا على الأخبار عن طريق بيان نشره عبر حسابه على إنستاجرام,

وقال أونانا في بيانه: "أريد أن أعبر عن عاطفتي تجاه بلدي والمنتخب الوطني، بالأمس لم أتمكن من التواجد على أرض الملعب لمساعدة الكاميرون كما أفعل دائما من أجل وصول الفريق إلى هدفه دائما ما كنت أقود الفريق للنجاح بطريقة حميدة".

وتابع "وضعت كل جهدي وطاقتي لإيجاد الحلول لثل تلك المواقف التي يختبرها لاعب كرة القدم أحيانا ولكن لم يكن هناك رغبة في من الطرف الآخر الأخرى ويصعب استيعاب بعض اللحظات ةمع ذلك فأنا دائما أحترم وأدعم قرارات الأشخاص المسؤولين عن متابعة نجاح فريقنا ودولتنا".

وأضاف "أريد أن أمد كل قوتي لزملائي في الفريق لأننا أظهرنا اننا قادروا على الذهاب بعيدا في هذه البطولة".

وأتم "القيم التي أروج لها كشخص ولاعب في القيم التي تحدد هويتي والتي أعطتها لي عائلتي منذ طفولتي لطالما كان تمثيل الكاميرون امتيازا، أمتنا أولا وأخيرا".

وتعادل منتخب الكاميرون مع صربيا بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

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وجاء بيان الاتحاد الكاميروني كالآتي

"الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعلم الجميع أنه بناء على قرار ريجوبير سونج المدير الفني للأسود غير المروضة، تم إيقاف اللاعب أندريه أونانا مؤقتا من المجموعة لأسباب تأديبية".

"الاتحاد الكاميروني يؤكد دعمه الكامل للمدرب وطاقمه الفني، كونهم يطبقون سياسة الاتحاد التي تستهدف الحفاظ على الالتزام والتضامن والتكامل والتماسك داخل المنتخب".

"الاتحاد يؤكد التزامه بخلق أجواء مسالمة لأجل الفريق وتوفير ما يلزم لتقديم الأداء المتميز".

وقال سونج في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "إنه لاعب مهم، ولكننا في بطولة صعبة".

وأضاف "أعرف ما يجب أن أفعله، ويجب أن أضمن دائما أن الفريق له الأولوية على أي فرد".

وأوضح "أندريه أراد الخروج من القائمة وتقبلنا ذلك الوضع".

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ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن صربيا صاحبة المركز الثاني.

وستلعب الكاميرون ضد البرزيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب لوسيل.

ويحتاج منتخب الكاميرون للفوز على البرازيل وانتظار نتيجة المباراة الأخرى بين صربيا وسويسرا من أجل التأهل لدور الـ 16.

أندري أونانا الكاميرون كأس العالم 2022
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