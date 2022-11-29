التكنولوجيا تحسمها.. أديداس تعلن عدم لمس رونالدو كرة هدف البرتغال في أوروجواي

حسمت شركة أديداس المصنعة لكرات كأس العالم 2022 صاحب هدف البرتغال في مرمى أوروجواي الحقيقي.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على أوروجواي بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

الهدف الأول جاء بعد عرضية من برونو فيرنانديز توجه إليها كريستيانو رونالدو وخادع الحارس لتدخل الشباك مباشرة ولكن النجم البرتغالي احتفل بالهدف ظنا منه بأنه لمس الكرة قبل دخولها قبل أن يحتسب الهدف لبرونو.

شركة أديداس حسمت الأمر وأعلنت عدم لمس رونالدو للكرة وأن الهدف من حق برونو فيرنانديز الذي أرسل العرضية.

وجاء بيان أديداس كالآتي:

"في مباراة البرتغال وأوروجواي وباستخدام التكنولوجيا داخل كرة "الرحلة" المخصصة لكأس العالم يمكننا بشكل نهائي الكشف عن عدم لمس رونالدو للكرة في الهدف الأول".

وتابع "لا يمكن قياس أي قوة خارجية على الكرة كما يتضح من عدم وجود - نبضات قلب - في قياساتنا وفي الرسم المرفق"

وأضاف "تتيح لنا أجهزة الاستشعار IMU بقوة 500 هيرتز داخل الكرة أن نكون دقيقين للغاية في تحليلنا".

ونشرت أديداس رحلة الكرة على طريقة جهاز نبضات القلب منذ انطلاقها من قدم برونو فيرنانديز وحتى دخولها للشبكة باستخدام أجهزة استشعار وضعت داخل الكرة.

في تلك الصورة تبدأ النبضات بالارتفاع مع إرسال فيرنانديز للعرضية.

في الصورة الثانية مرت الكرة من أمام رونالدو بدون أن تتغير النبضات ما يعني عدم لمسه للكرة قبل دخولها للشباك.

صورة لأجهزة الاستشعار المستخدمة داخل كرة كأس العالم 2022

صورة للكرة مع تغير النبضات بعد أن لمست الأرض واحتكاكها مع سطح آخر من جديد.

رونالدو كان قد ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث مع حكم المباراة عقب نهايتها ويخبره إن الكرة قد لمسته قبل دخولها ولكن في النهاية القرار الأخير كان أن يحتسب الهدف لبرونو الذي سجل هدفا آخر من ركلة جزاء وحصل على رجل المباراة.

رونالدو ينقصه هدفا واحد ليعادل رقم أوزيبيو كهدافا تاريخيا للبرتغاليين في كأس العالم، إذ سجل 7 أهداف سابقة.

وضمن منتخب البرتغال الوصول لدور الـ 16 بعد أن حصل على 6 نقاط من أول مباراتين.

وسيلعب منتخب البرتغال ضد كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة ويكفيه التعادل لضمان الحصول على الصدارة.