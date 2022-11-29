هولندا تستضيف أدوار دوري الأمم الأوروبية النهائية

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

دوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة اقدم "يويفا" استضافة هولندا للأدوار النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأشار يويفا إلى أن مدينتي روتردام وأنسخديه في هولندا ستستضيفان مباريات نصف النهائي والنهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

وستقام الأدوار النهائية للبطولة في هولندا للمرة الأولى.

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وستجرى قرعة دور نصف النهائي خلال شهر يناير المقبل في مدينة نيون السويسرية.

وتقام الأدوار النهائية للبطولة خلال شهر يونيو 2023 عقب نهاية الموسم الكوري للأندية.

وسيلعب في نصف النهائي كل من هولندا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا.

ويحمل منتخب فرنسا لقب النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، بينما حصل منتخب البرتغال على لقب النسخة الأولى.

دوري الأمم الأوروبية هولندا يويفا
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