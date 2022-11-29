مؤتمر ديشامب: منتخب تونس سيلعب بحماس من أجل التأهل.. وحقيقة عودة بنزيمة

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - كريم بنزيمة

استنكر ديديه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا ظهور أنباء عن عودة كريم بنزيمة إلى المشاركة في كأس العالم بعد خروجه من القائمة بسبب الإصابة.

وكشفت بعض الصحف الإسبانية أمس الاثنين عن إمكانية عودة كريم بنزيما لتدريبات ريال مدريد الخميس المقبل بعد تعافيه من الإصابة.

وقال ديشامب تعليقا على ذلك: "أنتم تبحثون عن أشياء غريبة، هذا الأمر ليس في ذهني، لقد تحدثت مع بنزيمة قبل مغادرته، وعرفت الوقت الذي سيحتاجه من أجل التعافي".

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وأضاف غاضبا: "أنا أركز على اللاعبين المتواجدين حاليا في القائمة، لن أعلق مرة آخرى إذا أردت إثارة نقاش حول هذا الموضوع".

وعن كيليان مبابي، أوضح "كيليان ليس مغرورا. أنه لاعب مهم وحاسم ويمكنني أن أؤكد لك أنه دائما جزء فعال في العمل الجماعي من خلال ما يفعله".

وتابع " أنطوان جريزمان أساسي؟ لقد خضنا مباراتين، يمكنني الآن الحكم على أدائه، إنه يقوم بالأشياء بشكل جيد للغاية في الدور الذي يناسبه، يتمتع بلياقة بدنية عالية، دائما لديه تأثير كبير على المباراة على مستوى الهجوم والدفاع".

وعن مواجهة تونس، أوضح "تابعتهم بشكل جيد، سيلعبون من أجل التأهل. فريق يتمتع بالكفاءة ولديه الكثير من اللاعبين ذو الجودة العالية وأكثرهم يلعبون في الدوري الفرنسي ولاعبي فريقي يعرفونهم أيضًا".

وأتم "سيكون لديهم شغف وحماس بالإضافة إلى قدراتهم الهجومية بالفعل. ستكون مباراة جيدة للغاية".

وحسم منتخب فرنسا تأهله إلى الدور المقبل بعد حصد 6 نقاط من أول مباراتين في دور المجموعات.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره التونسي في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويعتلي الديوك صدارة المجموعة وتأتي أستراليا خلفه برصيد 6 نقاط، فيما يحمل منتخبا الدنمارك وتونس نقطة وحيدة.

ويضمن منتخب تونس التأهل إذا تمكنوا من الفوز أمام فرنسا مع خسارة، أو تعادل منتخبا أستراليا والدنمارك بشرط: أن تكون نتيجة فوز تونس على فرنسا أكبر في فارق الأهداف، أو عدد الأهداف المسجلة. إذا تساوى الفارق وعدد الأهداف المسجلة بين تونس والدنمارك في هذا السيناريو، سنلجأ للعب النظيف.

كأس العالم فرنسا ديديه ديشامب كريم بنزيمة
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