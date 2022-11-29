الخليفي: أشعر بالحزن على أندية سوبر ليج.. وأخبار تركي لـ باريس سان جيرمان تضحكني

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 12:40

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

نفى ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان إمكانية ترك النادي في أي وقت قريب أو بيعه مشددا على أن المشروع لا يزال في بدايته.

وتحدث الخليفي عن استضافة قطر لكأس العالم 2022 في حوار مطول مع صحيفة ماركا الإسبانية.

وقال الخليفي في حواره مع ماركا: "من الرائع استضافة كأس العالم في قطر لأنه يوحد الجميع من مختلف الثقافات واللغات والأديان والأعمار، الجميع يلعبون في أجواء مجنونة وكلهم شغف بكرة القدم ولا يوجد أي أجواء عدائية والجميع فخور بترحاب قطر للعالم".

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واستمر "لسنا مثاليين وارتكبنا بعض الأخطاء مثل الجميع لكننا تطورنا كأمة ومجتمع بشكل أسرع من أي دولة أخرى وما يحبطني هو إن الناس يتحدثون عن قطر دون زيارتها، عليك أن تأتي إلى هنا لترى الثقافة والمرافق والقيم والتواضع الذي يتمتع به كل الشعب القطري الفخور والمشرف على الترحيب بكل العالم لأن هذا جزء من حمضنا الننوي وهذه ثقافة مختلفة عن أوروبا".

وتابع "المرشحون للتتويج باللقب؟ بكل تأكيد أنا أدعم لاعبي باريس سان جيرمان في كأس العالم ولكن أرى أن بعض المفاجآت في البطولة قد تظهر بعيدا عن الأرجنتين التي تتتعافى والبرزيل، يتواجد أيضا إسبانيا وبدون شك البرتغال وفرنسا لأنهم منتخبات قوية وألمانيا ستكون أقوى في الأدوار الإقصائية".

وشدد "نهاية القصة بين قطر وباريس سان جيرمان بعد كأس العالم؟ هذه الأخبار تجعلني أضحك وأراها مثل المزحة لأن هذه هي فقط البداية بين شركتي وباريس سان جيرمان ونحن على وشك دخول المرحلة الثانية والتي ستشهد نمو كبير وأيام النادي المثيرة لم تأتي بعد".

وتحدث الخليفي عن إمكانية ترك باريس سان جيرمان لملعب حديقة الأمراء قائلا: "خيارنا الأول هو البقاء لكنني اعتقد أن مجلس المدينة لا يريدنا أن نبقى ويضغطون علينا للمغادرة لقد كنا نتجادل معهم لمدة خمس سنوات وكل مرة نحصل على نفس الوعود الكاذبة مثل اليوم أو غدا أو عقب الانتخابات لقد سئمنا ونحن بحاجة إلى صفقة عادلة".

وواصل "أنا أحب ملعب حديقة الأمراء وأحترمه كثيرا لأنه تاريخنا والبقاء كان دائما هو خيارنا الأول لكنني لا اعتقد أنهم يريدوننا هناك لقد استثمرنا حوالي 80 مليون يورو من جيوبنا في الملعب ولكنه لا يخصنا من يغرنا قد يفعل ذلك؟ نريد استادا مثل باقي الأندية ونحتاج إلى زيادة دخلنا وأن يكون لدينا عدد أكبر منالمشجعين الذين يمكن استيعابهم وحاليا نحن نبحث الخيارات الأخرى لأننا لم نعد موضع ترحيب في حديقة الأمراء ونحن متعبون".

وأضاف "هناك اهتمام من بعض المستثمرين بالنادي ويريدون الحصول على حصص الأقلية ونحن نتحدث معهم بكل صراحة وقيمة باريس سان جيرمان تعدت الـ 4 مليار يورو حاليا لأننا بنينا علامة تجارية من الصفر والآن نشهد نتائج عملنا وللتذكرة فإن هذه ليست سوى البداية والمشروع لا يزال طويلا".

وأكمل "رغبة مبابي في الرحيل؟ كل شهر وكل أسبوع وكل يوم أجاوب على هذا، لقد مدد تعاقده للتو ونحن جميعا سعداء والفريق لم يخسر أي مباراة من بداية الموسم وبعنا تذاكرنا بالكامل للمباراة الـ 100 على التوالي".

كان مبابي قد مدد تعاقده مع باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الحالي لمدة موسمين إضافيين.

وأتم "مستقبل السوبر ليج؟ الحقيقة هي إنني أشعر بالحزن من أجلهم لأنهم أظهروا مرارا وتكرارا إنهم لا يفهمون كرة القدم ونظامها البيئي، هي لبست عقدا قانونيا ولكن عقد اجتماعي وعندما احتج المشجعين في الشوارع لم يتم إطلاق سوبر ليج وفشل والآن هم يصرخون من أجل التزاماتهم القانونية، كرة القدم هي حلصة الوصل بين الأندية واللاعبين، وبين اللاعبين والمشجعين، وبين المشجعين والمجتمعات وهذا لن يتغير أبدا".

وكان 11 ناديا من أصل 11 قد قرروا الانسحاب من بطولة سوبر ليج بعد الرفض التام الذي وصل الاحتجاجات في الشوارع لبعض الجماهير.

ويتبقى فقط كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الذين لم يعلنوا انسحابهم من السوبر ليج.

باريس سان جيرمان ناصر الخليفي قطر كأس العالم
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