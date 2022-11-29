مؤتمر مولر: نحن المرشحون للفوز أمام كوستاريكا على الورق.. وكنا أفضل مما توقعنا أمام إسبانيا

يعتقد توماس مولر لاعب ألمانيا أنهم الفريق المرشح للفوز أمام كوستاريكا لكن على الورق فقط مشددا على احترامهم للمنافس.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره كوستاريكا الخميس المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من أجل بطولة الصعود إلى الدور المقبل.

وقال مولر في المؤتمر الصحفي: "تمكنا أمام إسبانيا من إظهار صفات لم تكن واضحة تمامًا أمام اليابان. كان ذلك بسبب أهمية المباراة وأسلوب اللعب. كان فوز كوستاريكا على اليابان بمثابة طوق نجاة. لقد كانت مباراة على أعلى مستوى".

وأضاف "لقد تمكنا من إبعاد إسبانيا عن مرمانا بشكل أفضل مما توقعنا. لا أعرف ما إذا كان لدينا القليل من الاستحواذ من قبل. لكن حقيقة تولينا هذه المهمة تجعلني أشعر بالإيجابية".

وواصل "نيكلاس فولكروج سيبدأ في المركز التاسع ضد كوستاريكا؟ فول هو الشخص الذي يرتدي الرقم 9، لكن بالنسبة للتشكيل والتكتيكات، عليك أن تسأل المدرب. نعلم أنها ستكون مباراة مختلفة عن مباراة أسبانيا، لدينا الآن خيارات جيدة. لقد أظهر نيكلاس أنه يعرف طريق المرمى".

وتابع "هل ستلعب رقم 10؟ إذا لم يكن لدينا العديد من اللاعبين المهاجمين الجيدين في الفريق، فسيكون ذلك استنتاجًا بسيطًا: نيكلاس في المقدمة، وأنا في الخلف. لكن القرار في يد هانزي فليك، لقد استعدنا بعض اللاعبين، ليروى ساني أيضا مرشح للبدء".

وأردف "مباراة كوستاريكا؟ أعتقد أننا المرشحون للفوز على الورق، لكن نحن لدينا الكثير من الاحترام لهم. ما رأيناه منهم ضد اليابان لم يكن له علاقة بالخسارة الكبيرة أمام إسبانيا".

وأسهب "سنتابع المباراة الأخرى عن كثب بالطبع. نحن نستعد للعب المباراة بأفضل ما يمكننا والفوز".

وأتم "الفوز 8-0 ممكن، لكن قليلاً غير واقعي في كأس العالم، نحن نتحلى بالتواضع، لدينا فرصة للتأهل ونريد استغلالها".

ماذا تحتاج ألمانيا للتأهل

ألمانيا لا تمتلك الكثير من الحسابات في الجولة الأخيرة، إذ ستودع البطولة حال الهزيمة أو التعادل.

لكن حتى تتأهل، يجب أن تفوز ألمانيا على كوستاريكا بأي نتيجة، بشرط فوز إسبانيا على اليابان بأي نتيجة.

أيضًا يمكن لـ ألمانيا التأهل حال فوزها بالتزامن مع تعادل إسبانيا واليابان، لكن بشرط أن تفوز ألمانيا بفارق هدفين على الأقل.

أمّا إذا فازت اليابان على إسبانيا، فيجب أن تفوز ألمانيا على كوستاريكا بعدد هائل من الأهداف لتتجاوز فارق أهداف إسبانيا (+7 حاليًا)، وهي مهمة تبدو مستحيلة.