مدرب البرتغال: نستهدف صدارة المجموعة لتفادي مواجهة البرازيل مبكرا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال × أوروجواي

أوضح فرناندو سانتوس مدرب البرتغال أنه حريص على تفادي مواجهة البرازيل في دور الـ16 لكأس العالم في قطر بتصدر مجموعته.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط عقب الفوز 2-0 على أوروجواي يوم الإثنين ضمن المجموعة الثامنة، وهو عدد النقاط الذي وصل إليه منتخب السامبا في المجموعة السابعة.

وقال سانتوس للصحفيين: "إذا بقينا نحن والبرازيل في المركز الأول في مجموعاتنا فهذا أفضل".

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وأردف "ولكن إذا كان علينا مواجهة بعضنا البعض، فستكون مباراة بين فريقين رائعين".

وأضاف "أعتقد أن رغبتنا ورغبة البرازيليين هي أن نلتقي لاحقا".

وأتم "نريد أن نكون في صدارة المجموعة وليس فقط بسبب البرازيل".

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وتأكد تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 ويضمن الصدارة بالتعادل مع كوريا الجنوبية في لقاء الجولة الثالثة يوم الجمعة.

بذلك تتجنب البرازيل التي من المرجح أن تتصدر المجموعة السابعة.

ونال برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال جائزة رجل مباراة بلاده ضد أوروجواي في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم 2022.

وسجل برونو هدفي فوز البرتغال، بينما اعتقد الجميع في البداية أنه صنع الهدف الأول فقط ولم يسجله، قبل أن يحتسب باسمه، وليس باسم كريستيانو رونالدو.

وبعد خروج رونالدو المسدد الأول لركلات الجزاء، تحصل البرتغاليون على ركلة جزاء سجل منها برونو الهدف الثاني.

وسجل برونو للمرة الأولى في كأس العالم، إذ اقتحم السجل المونديالي بهدفين.

برونو ساهم مباشرة في 8 أهداف للبرتغال خلال آخر 5 مباريات له، كما شارك في 4 أهداف بكأس العالم، حيث صنع هدفين في المباراة الماضية أمام غانا.

سر الرقم 8

وُلد يوم 8، والده كان لاعبًا وارتدى الرقم 8، والوشم على ظهره هو الرقم 8.

يمتلك أيضًا وشمًا آخر بالرقم 23، وهو عمره عندما سجل ظهوره الأول بقميص البرتغال.

يتحدث برونو البرتغالية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية.

في العاشرة من عمره اعتاد برونو لعب كرة القدم مع أصدقاء والده الذين كانوا في الثلاثينات من أعمارهم، مما أكسبه مزيدًا من الصلابة.

اعترف برونو في حوار سابق: "دائمًا ما ألازم الحكم في تحركاتي خلال المباراة، تلك تسمى بـ منطقة الحكم، تكون خالية من لاعبي الخصم".

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ماذا قدم برونو أمام أوروجواي؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف : 2

الأهداف المتوقعة: 1.01

لمسات الكرة: 83

التمريرات الصحيحة: 48 من 57

دقة التمرير: 84%

العرضيات الصحيحة: 1 من 5

الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 6

التسديدات على المرمى: 3 من 6

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 6

البرتغال البرازيل فيرناندو سانتوس كأس العالم 2022
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