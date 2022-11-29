مستشار وشغوف بالبيانكونيري.. تعرف على المرشح الجديد لرئاسة يوفنتوس

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

شعار يوفنتوس على جدران مبنى النادي

أعلنت الشركة القابضة المسيطرة على يوفنتوس المرشح الجديد لخلافة أندريا بيلي في منصب رئاسة النادي.

وكان مجلس إدارة يوفنتوس قد أعلن استقالته من منصبه بكامل أعضائه بشكل رسمي أمس الاثنين.

ونشر شركة إكسور صباح اليوم بيانا، جاء كالآتي:

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"جانلوكا فيريرو مستشار ومراجع مالي لديه خبرة قوية وكفاءة فنية بالإضافة إلى شغف حقيقي بالبيانكونيري، مما يجعله أفضل مرشح لهذا الدور".

"الشركة ستتواصل مع قائمة المرشحين من أجل تكوين مجلس إدارة النادي وقفا للشروط القانونية".

وقرر أندريا أنييلي رئيس النادي ونائبه بافل نيدفيد وماوريتسيو أريبافيني المدير الرياضي تقديم استقالة جماعية خلال اجتماع استثنائي.

مجلس الإدارة رأى أن قرار الاستقالة هو الأنسب لمصحلة النادي في الوقت الحالي بسبب قضايا الحسابات القانونية لذلك يرى أنييلي إن النادي يحتاج إلى مجلس إدارة جديد.

وقرر المجلس إسناد رئاسة النادي التنفيذية بشكل مؤقت لأريفاباني الذي سيتولى مسؤولية قيادة النادي حتى الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد.

كما تم الإعلان عن تولي ماوريتسيو سكانافينو منصب مدير عام النادي.

ويتولى أنييلي رئاسة يوفنتوس منذ عام 2010 وأسهم في عودة الفريق لمنصات التتويج بعد أن حصل على الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية.

ويحتل يوفنتوس حاليا قبل التوقف بسبب كأس العالم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن نابولي صاحب الصدارة.

يوفنتوس الدوري الإيطالي
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