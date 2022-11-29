لليوم الثاني على التوالي.. جافي غير موجود بالتدريب الجماعي لإسبانيا

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن قيام جافي لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة بالتدرب بشكل منفرد وبعيدا عن باقي أفراد الفريق.

جافي كان قد تعرض لإصابة خفيفة خلال مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا في الجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان صاحب الـ 18 قد غاب عن التدريبات أمس الإثنين بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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وفقا لسبورت فإن جافي نزل إلى أرض الملعب في التدريبات الصباحية اليوم لإسبانيا ولكنه لم يظهر في التدريبات الجماعية ولكنه تدرب بشكل منفدر.

جافي شارك في أول مباراتين لإسبانيا في كأس العالم وحصل على جائزة رجل مواجهتهم ضد كوستاريكا.

رودري أيضا غاب عن التمرين أدى بعض التدريبات الاستشفائية بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال مواجهة كوستاريكا في الجولة الأولى.

باقي اللاعبين قد تدربوا بشكل طبيعي تحت إشراف لويس إنريكي مدرب إسبانيا خلال تمرين مفتوح شهد حضور الصحفيين لمدة 20 دقيقة ومن ضمنهم بعض الإعلاميين اليابانيين.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة اليابان يوم الخميس المقبل في ختام مبارياته في دور المجموعات.

ويحتاج منتخب إسبانيا للتعادل فقط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 والفوز لضمان الحصول على الصدارة.