لليوم الثاني على التوالي.. جافي غير موجود بالتدريب الجماعي لإسبانيا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

جافي - إسبانيا وكوستاريكا – كأس العالم 2022

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن قيام جافي لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة بالتدرب بشكل منفرد وبعيدا عن باقي أفراد الفريق.

جافي

النادي : برشلونة

إسبانيا
قطر 2022

جافي كان قد تعرض لإصابة خفيفة خلال مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا في الجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان صاحب الـ 18 قد غاب عن التدريبات أمس الإثنين بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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طالع معلومات عن جافي وجميع لاعبي كأس العالم 2022

وفقا لسبورت فإن جافي نزل إلى أرض الملعب في التدريبات الصباحية اليوم لإسبانيا ولكنه لم يظهر في التدريبات الجماعية ولكنه تدرب بشكل منفدر.

جافي شارك في أول مباراتين لإسبانيا في كأس العالم وحصل على جائزة رجل مواجهتهم ضد كوستاريكا.

رودري أيضا غاب عن التمرين أدى بعض التدريبات الاستشفائية بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال مواجهة كوستاريكا في الجولة الأولى.

باقي اللاعبين قد تدربوا بشكل طبيعي تحت إشراف لويس إنريكي مدرب إسبانيا خلال تمرين مفتوح شهد حضور الصحفيين لمدة 20 دقيقة ومن ضمنهم بعض الإعلاميين اليابانيين.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة اليابان يوم الخميس المقبل في ختام مبارياته في دور المجموعات.

ويحتاج منتخب إسبانيا للتعادل فقط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 والفوز لضمان الحصول على الصدارة.

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