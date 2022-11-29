حوار في الجول – شيبو: المغرب أفضل مع الركراكي.. وفوجئنا بما حدث في 1998

أشاد يوسف شيبو نجم منتخب المغرب السابق والمحلل الحالي لقنوات beIN Sports، بمستوى أسود الأطلس تحت قيادة وليد الركراكي.

وحاور FilGoal.com يوسف شيبو وتحدّث معه عن رأيه في استضافة قطر لكأس العالم لأول مرة في الوطن العربي، ورؤيته لمستوى بلاده في المونديال، ومشاركته في نسخة 1998 التاريخية.

وقال شيبو في مستهل حديثه مع FilGoal.com: "بطولة كأس العالم في قطر شرف لنا كعرب، نتمنى أن تكون نسخة كأس العالم هي الأفضل، التجهيزات على أعلى مستوى في قطر سواء الملاعب أو البنية التحتية بشكل عام".

وأضاف: "قطر تعمل على استمتاع الجماهير فى البطولة سواء داخل الملعب أو تنظيم الفعاليات خارج الملعب، أتمنى أن تكون هي البطولة الأفضل في ظل حقد غربي أوروبي بتنظيم البطولة في دولة عربية".

وتحوّل للحديث عن المغرب: "بالنسبة للمنتخب المغربي هناك تحسن كبير في الأداء بعد قدوم وليد الركراكي، بالإضافة إلى عودة بعض اللاعبين المميزين إلى المنتخب، الذين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية ويمثلون إضافة حقيقية للمنتخب المغربي".

وأوضح: "المنتخب المغربي يملك لاعبين شباب وخبرة، ويمتلكون إمكانيات كبيرة على سبيل المثال زياش وسايس وحكيمي ومزراوي، وحارس رائع مثل ياسين بونو إنهم يلعبون في أندية كبيرة، ولهم خبرة في كأس العالم الماضية في روسيا 2018".

وانتقل للحديث عن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أسطورتي الأرجنتين والبرتغال، وقال: "يتنافسان مع بعضهم البعض لمدة 15 عامًا، وهناك تنافس كبير بينهما على الألقاب الفردية وحتى على الجماعية بعد المواجهة بينهما في برشلونة وريال مدريد".

وشدد: "طبيعي أن يكبر اللاعبون ويتراجعون في المستوى بعض الشيء، هذه هي كرة القدم، سيأتي وقت ويعتزلون، وهي فرصة لكلاهما في بطولة كبرى مثل المونديال ومحاولة للفوز بأول كأس عالم لهما".

وعن توقعاته للمراحل الحاسمة في المونديال: "أتوقع البرتغال وفرنسا والبرازيل والأرجنتين مع أفضلية لثنائي أمريكا الجنوبية هم المرشحين لتحقيق لقب مونديال كأس العالم".

وعن ذكرياته في مونديال كأس العالم، قال: "كأس العالم مليئة بالعواطف، يتذكر الجمهور العربي نسخة 1998 في فرنسا، كنا قريبين من التأهل على دور الستة عشر لولا الخسارة المفاجئة لمنتخب البرازيل أمام النرويج".

شيبو (49 عامًا) سبق له تمثيل المغرب في 73 مباراة دولية، سجل خلالها 9 أهداف، وشارك في كأس العالم 1998، كما ظهر في أمم إفريقيا 4 مرات.

ولعب شيبو خلال مسيرته الكروية لأندية الرياضي القنيطري، والهلال السعودي، والعربي القطري، وبورتو البرتغالي، وكوفنتري سيتي الإنجليزي، والسد والوكرة في قطر بختام رحلته.