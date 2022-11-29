مواعيد مباريات الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 – صدامات سياسية في بداية جولة المصير
الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 10:25
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022.
ويستعرِض FilGoal.com مواعيد مباريات الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.
يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنــــا
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المجموعة الأولى
- هولندا x قطر
5:00 م
beIN Sports Max 1
Alkass EXTRA One
يوسف سيف، سمير المعيرفي
- الإكوادور x السنغال
5:00 م
beIN Sports Max 2
Alkass EXTRA TWO
محمد بركات
المجموعة الثانية
- إيران x الولايات المتحدة الأمريكية
9:00 م
beIN Sports Max 1
Alkass EXTRA One
حسن العيدروس
- ويلز x إنجلترا
9:00 م
beIN Sports Max 2
Alkass EXTRA TWO
حفيظ دراجي
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