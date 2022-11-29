مواعيد مباريات الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 – صدامات سياسية في بداية جولة المصير

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 10:25

كتب : FilGoal

ويلز - إيران

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

ويستعرِض FilGoal.com مواعيد مباريات الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنــــا

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المجموعة الأولى

  • هولندا x قطر

5:00 م

beIN Sports Max 1

Alkass EXTRA One

يوسف سيف، سمير المعيرفي

  • الإكوادور x السنغال

5:00 م

beIN Sports Max 2

Alkass EXTRA TWO

محمد بركات

المجموعة الثانية

  • إيران x الولايات المتحدة الأمريكية

9:00 م

beIN Sports Max 1

Alkass EXTRA One

حسن العيدروس

  • ويلز x إنجلترا

9:00 م

beIN Sports Max 2

Alkass EXTRA TWO

حفيظ دراجي

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