مواعيد مباريات الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 – صدامات سياسية في بداية جولة المصير

سواريز: لا مزيد من الأعذار.. نستهدف التأهل لدور الـ16

مؤتمر مولر: نحن المرشحون للفوز أمام كوستاريكا على الورق.. وكنا أفضل مما توقعنا أمام إسبانيا

مستشار وشغوف بالبيانكونيري.. تعرف على المرشح الجديد لرئاسة يوفنتوس

لليوم الثاني على التوالي.. جافي غير موجود بالتدريب الجماعي لإسبانيا