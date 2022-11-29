سيناريوهات التأهل - المجموعة الثامنة.. طريق غانا بالثأر من سواريز

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 00:25

كتب : FilGoal

هدف محمد قدوس لاعب غانا في كوريا الجنوبية

غادر منتخب البرتغال صراع التأهل بفوزين متتاليين على غانا 3-2 وأوروجواي 2-0 ليتأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

الجولة الأولى شهدت تعادلا سلبيا بين كوريا الجنوبية وأوروجواي، فيما فازت غانا على كوريا 3-2 في الجولة الثانية.

الكل يذكر حين أطاحت يد لويس سواريز بحلم غانا في المربع الذهبي عام 2010، والآن هل حان وقت الثأر؟

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ماذا يمكن أن يحدث ومن سيتأهل في الجولة الثالثة؟

أولا.. لنتعرف على وسائل حسم التأهل في حال التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر بالترتيب:

1- فارق الأهداف

2- عدد الأهداف المسجلة

3- المواجهات المباشرة

(لأكثر من فريقين، يتم حساب نقاط المواجهات بين الفرق محل النزاع، ثم فارق الأهداف في هذه المباريات)

4- اللعب النظيف (الإنذار يكلف نقطة واحدة - الطرد بالإنذار الثاني يكلف 3 - الطرد المباشر يكلف 4 - بطاقة صفراء ثم طرد مباشر يكلف 5)

5- القرعة

ثانيا.. وضع المجموعة الحالي:

1- البرتغال: 6 نقاط – 5 أهداف مقابل 2 - فارق الأهداف (+3)

2- غانا: 3 نقاط – 5 أهداف مقابل 5 - فارق الأهداف (0)

3- كوريا الجنوبية: نقطة – هدفين مقابل ثلاثة - فارق الأهداف (-1)

4- أوروجواي: نقطة – صفر مقابل هدفين - فارق الأهداف (-2)

ثالثا.. المواجهات المتبقية في الخامسة مساء 2 ديسمبر:

البرتغال × كوريا الجنوبية

غانا × أوروجواي

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رابعا.. احتمالات التأهل:

غانا:

1- الفوز على أوروجواي

يعني التأهل مباشرة دون النظر لنتائج أخرى.. فرصة الصدارة مرهونة بخسارة البرتغال بما يجعل فارق الأهداف لصالح غانا.

2- التعادل مع أوروجواي

يعني التأهل إذا لم تفز كوريا الجنوبية على البرتغال بنتيجة تكفي لتعويض فارق الأهداف (فارق هدف بعدد أهداف أكبر من غانا، أو فارق هدفين مباشرة).

3- الخسارة أمام أوروجواي

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى.

أوروجواي:

1- الفوز على غانا

تأهل مرهون بعدم فوز كوريا على البرتغال، أو فوزها بنتيجة تضمن أفضلية فارق الأهداف لصالح أوروجواي، إذا تساوى عدد الأهداف وفارقها يحتكم الطرفان للعب النظيف.

2- التعادل أو الخسارة أمام غانا

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى.

كوريا الجنوبية:

1- الفوز على البرتغال:

خروج مؤكد إذا فازت غانا على أوروجواي.

تأهل إذا تعادلت غانا وأوروجواي وفازت كوريا بفارق هدفين.

تأهل إذا فازت أوروجواي بنتيجة تضمن فارق الأهداف أو عدد الأهداف لصالح كوريا، وإذا تساويا يحتكمان للعب النظيف.

2- التعادل أو الخسارة أمام البرتغال:

خروج مباشر دون النظر لاعتبارات أخرى.

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