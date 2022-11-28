كرنفال في الجول - ديوجو كوستا.. الاكتشاف البرتغالي الأكبر في الموسم ولد في سويسرا

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

ديوجو كوستا - البرتغال

بعد مباراة اهتزت شباكه فيها مرتين في الجولة الأولى، تألق كوستا في حماية مرماه ضد أوروجواي.

وحقق البرتغال الفوز على أوروجواي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب لوسيل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

الحارس البرتغالي تألق في أكثر من كرة ومنع أوروجواي من هز شباكه خلال المباراة.

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كرنفال FilGoal.com

كوستا هو اكتشاف الكرة البرتغالية الأكبر للموسم الحالي، خطف الأنظار مع فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وُلد كوستا في سويسرا وأقام فيها حتى عمر السابعة عندما عادت عائلته للبرتغال مجددًا.

طالع معلومات عن كوستا وجميع لاعبي كأس العالم 2022.

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ماذا قدم كوستا خلال مباراة البرتغال وأوروجواي؟

لعب: 90 دقيقة.

التصديات: 3.

التمريرات: 20/35 بنسبة دقة 57%.

الكرات الطويلة: 5/20 بنسبة دقة 25%.

التصديات لكرات من داخل منطقة الجزاء: 2.

التغطيات: 6.

لمس الكرة: 44.

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