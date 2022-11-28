كرنفال في الجول - ديوجو كوستا.. الاكتشاف البرتغالي الأكبر في الموسم ولد في سويسرا

بعد مباراة اهتزت شباكه فيها مرتين في الجولة الأولى، تألق كوستا في حماية مرماه ضد أوروجواي.

وحقق البرتغال الفوز على أوروجواي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب لوسيل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

الحارس البرتغالي تألق في أكثر من كرة ومنع أوروجواي من هز شباكه خلال المباراة.

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كوستا هو اكتشاف الكرة البرتغالية الأكبر للموسم الحالي، خطف الأنظار مع فريقه في دوري أبطال أوروبا.