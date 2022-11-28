وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه

كشف علاء أباظة وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس عن نيته في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الأشخاص في الفترة الحالية.

وقال أباظة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ما قيل عن سيف الجزيري".

وأضاف "اللاعب يشارك في كأس العالم وما يقال محاولة للنيل منه والتأثير على تركيزه مع منتخب تونس".

وأكمل "ليس من المعقول أن يتحدث أحد في مجال كرة القدم عن الجزيري بهذا الشكل".

وأتم تصريحاته "الزمالك يدعم سيف الجزيري بشكل كامل وهو لاعب ملتزم وما يقال خارج الملعب لن يؤثر عليه".

ويتواجد الجزيري مع منتخب تونس في قائمة كأس العالم 2022 في قطر.

ولم يشارك الجزيري مع تونس في مباراتي الدنمارك وأستراليا، ويستعد الآن للمباراة المقبلة ضد فرنسا.

وكان البعض في الإعلام التونسي وجه الانتقادات إلى جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بسبب اختيار بعض اللاعبين في قائمة نسور قرطاج لكأس العالم ومن بينهم سيف الجزيري.