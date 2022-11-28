عبد القادر: هدفي في الهلال السعودي سأتذكره طوال مسيرتي.. وأسعى لاكتساب الخبرات

كشف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي كواليس عودته للقلعة الحمراء بعد نهاية فترة احترافه القصيرة في التشيك.

وقال عبد القادر عبر موقع الأهلي: "بعد العودة من الاحتراف تحدثت مع موسيماني وأخبرني أن فرصتي في المشاركة ستكون صعبة ومن الأفضل أن أرحل للإعارة وأن أعود بعد نهاية الموسم".

وأضاف "في سموحة كان التركيز كله منصب على الدوري فقط، عكس الأهلي الذي تركز فيه على بطولات كثيرة".

وأكمل "أحاول اكتساب الخبرات مع مرور الوقت من أجل التعامل مع مثل هذه المواقف والتركيز على كل البطولات التي ينافس الأهلي عليها".

وواصل "راض عن المستوى الذي قدمته في معظم أوقات الموسم الماضي، ولكن بالتأكيد نتائج الموسم بالكامل على مستوى الفريق غير مرضية".

وأشار "السوبر الإفريقي أمام الرجاء من أفضل مبارياتي مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "هدفي في مرمى الهلال السعودي خلال كأس العالم للأندية من أفضل أهدافي وسوف أتذكره طوال مسيرتي".