عبد القادر: هدفي في الهلال السعودي سأتذكره طوال مسيرتي.. وأسعى لاكتساب الخبرات

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - مران الأهلي الأخير في تونس قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

كشف أحمد عبد القادر لاعب الأهلي كواليس عودته للقلعة الحمراء بعد نهاية فترة احترافه القصيرة في التشيك.

وقال عبد القادر عبر موقع الأهلي: "بعد العودة من الاحتراف تحدثت مع موسيماني وأخبرني أن فرصتي في المشاركة ستكون صعبة ومن الأفضل أن أرحل للإعارة وأن أعود بعد نهاية الموسم".

وأضاف "في سموحة كان التركيز كله منصب على الدوري فقط، عكس الأهلي الذي تركز فيه على بطولات كثيرة".

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة بعدما هز شباك المقاولون.. كريم فؤاد يسجل آخر 3 أهداف لـ الأهلي بركلات الترجيح.. الأهلي يعبر عقبة المقاولون إلى نصف نهائي كأس مصر

وأكمل "أحاول اكتساب الخبرات مع مرور الوقت من أجل التعامل مع مثل هذه المواقف والتركيز على كل البطولات التي ينافس الأهلي عليها".

وواصل "راض عن المستوى الذي قدمته في معظم أوقات الموسم الماضي، ولكن بالتأكيد نتائج الموسم بالكامل على مستوى الفريق غير مرضية".

وأشار "السوبر الإفريقي أمام الرجاء من أفضل مبارياتي مع الأهلي".

وأتم تصريحاته "هدفي في مرمى الهلال السعودي خلال كأس العالم للأندية من أفضل أهدافي وسوف أتذكره طوال مسيرتي".

أحمد عبد القادر الأهلي
نرشح لكم
وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه مران الزمالك - انتظام سامسون وتدريبات تأهيلية خاصة لرباعي الفريق كأس العالم - مباراة قطر وهولندا تكتب الظهور الأول لـ محمود أبو الرجال مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة خالد جلال: خسارة غير مستحقة أمام بيراميدز.. تأثرنا بحكم المباراة ولنا ركلة جزاء مران الزمالك - عودة فيريرا واستمرار تأهيل شيكابالا بعدما هز شباك المقاولون.. كريم فؤاد يسجل آخر 3 أهداف لـ الأهلي عضو إدارة سموحة: لن نعود لزمن الرجل الأوحد.. وهذا ما نأخذه على فرج عامر
أخر الأخبار
سيناريوهات التأهل - المجموعة السابعة.. طريق الكاميرون الوحيد نحو النهائي الإفريقي 2 ساعة | قطر 2022
سيناريوهات التأهل - المجموعة الثامنة.. طريق غانا بالثأر من سواريز 2 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - رونالدو: نحن الآن في دور الـ16.. سنقاتل من أجل حلمنا 3 ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - سر الرقم 8.. برونو فيرنانديز رجل مباراة البرتغال وأوروجواي 3 ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - ديوجو كوستا.. الاكتشاف البرتغالي الأكبر في الموسم ولد في سويسرا 3 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية 3 ساعة | قطر 2022
صدارة مشتركة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 3 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.. القنوات الناقلة 3 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط