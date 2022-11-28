كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.. القنوات الناقلة
الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 23:50
كتب : FilGoal
تستكمل مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس العالم 2022 المقام في قطر.
وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
وتبدأ منافسات الجولة الثانية بداية من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.
القنوات الناقلة
تذاع مباريات كأس العالم عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2.
بالإضافة إلى سلسلة قنوات الكأس اكسترا.
وتنقل مباريات الفرق العربية عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.
المباريات
الجولة الثالثة
قطر ضد هولندا - 29 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الأولى
الإكوادور ضد السنغال - 29 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الأولى
إيران ضد الولايات المتحدة - 29 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الثانية
إنجلترا ضد ويلز - 29 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الثانية
الدنمارك ضد أستراليا - 30 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الرابعة
تونس ضد فرنسا - 30 نوفمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الرابعة
السعودية ضد المكسيك - 30 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثالثة
بولندا ضد الأرجنتين - 30 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الثالثة
كندا ضد المغرب - 1 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة السادسة
كرواتيا ضد بلجيكا - 1 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة السادسة
اليابان ضد إسبانيا - 1 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الخامسة
ألمانيا ضد كوستاريكا - 1 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الخامسة
كوريا الجنوبية ضد البرتغال - 2 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثامنة
غانا ضد أوروجواي - 2 ديسمبر - 17:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الثامنة
صربيا ضد سويسرا - 2 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الثامنة
الكاميرون ضد البرازيل - 2 ديسمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثامنة