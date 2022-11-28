كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.. القنوات الناقلة

تستكمل مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتبدأ منافسات الجولة الثانية بداية من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.

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