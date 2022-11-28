صدارة مشتركة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

ازداد سباق الهداف لكأس العالم 2022 والمقام في قطر اشتعالا مع نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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