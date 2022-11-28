صدارة مشتركة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 23:50

كتب : FilGoal

هدف كيليان مبابي

ازداد سباق الهداف لكأس العالم 2022 والمقام في قطر اشتعالا مع نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

إنير فالنسيا

النادي : فنرباهتشة

فرنسا
الإكوادور
قطر 2022

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

اقرأ:كل ما تريد معرفته عن منتخبات كأس العالم

أخبار متعلقة:
أيو عقب الفوز على كوريا: كأس العالم غير قابل للتوقع كأس العالم - السر وراء استبعاد أونانا.. من أجل تلافي لعنة هيجيتا مؤتمر بيل: لا أشعر بمسؤولية إضافية كوني القائد.. وإنجلترا لديها من يعوض كين سونج عن استبعاد أونانا: هذا ما أراده.. والفريق أهم من الجميع

وتبدأ منافسات الجولة الثالثة بداية من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.

Image

وجاء ترتيب الهدافين في كأس العالم كالتالي:

كيليان مبابي - فرنسا - 3 أهداف

إينر فالنسيا - الإكوادور - 3 أهداف

ليونيل ميسي - الأرجنتين - هدفان

ألفارو موراتا - إسبانيا - هدفان

محمد قدوس - غانا - هدفان

أندري كراماريتش - كرواتيا - هدفان

تشو جوي سانج - كوريا الجنوبية - هدفان

كودي جاكبو - هولندا - هدفان

ريتشارلسون - البرازيل - هدفان

أولفييه جيرو - فرنسا - هدفان

فيران توريس - إسبانيا - هدفان

بوكايو ساكا - إنجلترا - هدفان

مهدي طارمي - إيران - هدفان

برونو فيرنانديز - البرتغال - هدفان

كأس العالم قطر 2022 مبابي جدول ترتيب الهدافين
نرشح لكم
سيناريوهات التأهل - المجموعة السابعة.. طريق الكاميرون الوحيد نحو النهائي الإفريقي سيناريوهات التأهل - المجموعة الثامنة.. طريق غانا بالثأر من سواريز كأس العالم - رونالدو: نحن الآن في دور الـ16.. سنقاتل من أجل حلمنا كرنفال في الجول - سر الرقم 8.. برونو فيرنانديز رجل مباراة البرتغال وأوروجواي كرنفال في الجول - ديوجو كوستا.. الاكتشاف البرتغالي الأكبر في الموسم ولد في سويسرا كأس العالم - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.. القنوات الناقلة وكيله: الجزيري سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بسبب ما يقال عنه
أخر الأخبار
سيناريوهات التأهل - المجموعة السابعة.. طريق الكاميرون الوحيد نحو النهائي الإفريقي 27 دقيقة | قطر 2022
سيناريوهات التأهل - المجموعة الثامنة.. طريق غانا بالثأر من سواريز 37 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - رونالدو: نحن الآن في دور الـ16.. سنقاتل من أجل حلمنا ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - سر الرقم 8.. برونو فيرنانديز رجل مباراة البرتغال وأوروجواي ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - ديوجو كوستا.. الاكتشاف البرتغالي الأكبر في الموسم ولد في سويسرا ساعة | قطر 2022
كأس العالم - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية ساعة | قطر 2022
صدارة مشتركة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.. القنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط