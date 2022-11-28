صدارة مشتركة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022
الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 23:50
كتب : FilGoal
ازداد سباق الهداف لكأس العالم 2022 والمقام في قطر اشتعالا مع نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
إنير فالنسيا
النادي : فنرباهتشة
وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
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وتبدأ منافسات الجولة الثالثة بداية من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.
وجاء ترتيب الهدافين في كأس العالم كالتالي:
كيليان مبابي - فرنسا - 3 أهداف
إينر فالنسيا - الإكوادور - 3 أهداف
ليونيل ميسي - الأرجنتين - هدفان
ألفارو موراتا - إسبانيا - هدفان
محمد قدوس - غانا - هدفان
أندري كراماريتش - كرواتيا - هدفان
تشو جوي سانج - كوريا الجنوبية - هدفان
كودي جاكبو - هولندا - هدفان
ريتشارلسون - البرازيل - هدفان
أولفييه جيرو - فرنسا - هدفان
فيران توريس - إسبانيا - هدفان
بوكايو ساكا - إنجلترا - هدفان
مهدي طارمي - إيران - هدفان
برونو فيرنانديز - البرتغال - هدفان