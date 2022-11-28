كأس العالم - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

كأس العالم

انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 المقام في قطر.

30 فريقا من أصل 32 يمتلكون أملا في الصعود للدور الثاني من خلال الجولة الأخيرة، مع تأكد وداع قطر وكندا.

ونستعرض معا جدول ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية.

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المجموعة الأولى

هولندا - 4 نقاط - سجل 3 - استقبل 1

الإكوادور - 4 نقاط - سجل 3 - استقبل 1

السنغال - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 3

قطر - 0 نقاط - سجل 1 - استقبل 5

المجموعة الثانية

إنجلترا - 4 نقاط - سجل 6 - استقبل 2

إيران - 3 نقاط - سجل 4 - استقبل 6

أمريكا - نقطتان - سجل 1 - استقبل 1

ويلز - نقطة واحدة - سجل 1 - استقبل 3

المجموعة الثالثة

بولندا - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 0

الأرجنتين - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 2

السعودية - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 3

المكسيك - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 2

المجموعة الرابعة

فرنسا - 3 نقاط - سجل 4 - استقبل 1

الدنمارك - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

تونس - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

أستراليا - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 4

المجموعة الخامسة

إسبانيا - 4 نقاط - سجل 8 - استقبل 1

اليابان - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 2

كوستاريكا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 7

ألمانيا - نقطة واحدة - سجل 2 - استقبل 3

المجموعة السادسة

كرواتيا - 4 نقاط - سجل 4 - استقبل 1

المغرب - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 0

بلجيكا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 2

كندا - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 5

المجموعة السابعة

البرازيل - 6 نقاط - سجل 3 - استقبل 0

سويسرا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 1

الكاميرون - نقطة واحدة - سجل 3 - استقبل 4

صربيا - نقطة واحدة - سجل 3 - استقبل 5

المجموعة الثامنة

البرتغال - 6 نقاط - سجل 5 - استقبل 2

غانا - 3 نقاط - سجل 5 - استقبل 5

كوريا الجنوبية - نقطة واحدة - سجل 2 - استقبل 3

أوروجواي - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 2

كأس العالم قطر 2022 جدول ترتيب المجموعات
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