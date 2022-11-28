بمشاركته ضد أوروجواي.. بيبي يحطم رقما قياسيا برتغاليا

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 21:37

كتب : FilGoal

بيبي - البرتغال × أوروجواي

يشارك بيبي مع منتخب البرتغال لأول مرة في كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب البرتغال ضد أوروجواي في الجولة الثانية من كأس العالم على ملعب لوسيل.

اقرأ: معلومات عن بيبي وجميع لاعبي كأس العالم 2022

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وتشهد المباراة مشاركة بيبي مدافع بورتو مع منتخب البرتغال لأول مرة في النسخة الحالية من البطولة.

بمشاركته أصبح بيبي هو أكبر لاعب يشارك مع البرتغال في كأس العالم على مر التاريخ في عمر 39 عاما و275 يوما.

ويعتبر بيبي هو أكبر قلب دفاع في منتخبات كأس العالم 2022.

ويشارك بيبي في مباراته الدولية رقم 130 بقميص البرتغال.

وسبق لمدافع ريال مدريد السابق المشاركة في 3 نسخ من كأس العالم بداية من 2010 ويشارك حاليا في كأس العالم للمرة الرابعة.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن غانا صاحبة المركز الثاني.

وسيضمن منتخب البرتغال تأهله لدور الـ 16 بشكل رسمي في حال حقق الفوز على أوروجواي.

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