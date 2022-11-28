كأس العالم - البرازيل تحطم رقم ألمانيا في دور المجموعات

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا

واصل منتخب البرازيل عروضه القوية في دور المجموعات من كأس العالم بالفوز الثاني على سويسرا بهدف دون رد.

وأصبح منتخب البرازيل ثاني منتخب يحسم صعوده للدور ثمن النهائي بعد وصوله للنقطة السادسة.

وسجل منتخب البرازيل ثلاثة أهداف دون أن يستقبل أي هدف أو حتى تسديدة على المرمى.

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المباراة هي السابعة عشر على التوالي لمنتخب البرازيل دون هزيمة في دور المجموعات لكأس العالم.

وبذلك حطم منتخب البرازيل الرقم الخاص بألمانيا (16 مباراة).

وتعود الهزيمة الأخيرة للبرازيل في دور المجموعات إلى 23 يونيو 1998 على يد النرويج.

ويلعب منتخب البرازيل مباراته الأخيرة في المجموعات أمام الكاميرون.

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