كرة يد - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في دوري المحترفين

واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في دور المحترفين لكرة اليد، في إطار مباريات المرحلة الأولي موسم 2022-2023.

وفاز الزمالك على نادى جزيرة الورد بنتيجة 42- 27.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 21-11.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا بدون راحة استعدادا لمباراة الشمس المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.

على الجانب الآخر، فاز الأهلي على هليوليدو بنتيجة 38-21.