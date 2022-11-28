كرة يد - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في دوري المحترفين
الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 21:05
كتب : FilGoal
واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في دور المحترفين لكرة اليد، في إطار مباريات المرحلة الأولي موسم 2022-2023.
وفاز الزمالك على نادى جزيرة الورد بنتيجة 42- 27.
وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 21-11.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا بدون راحة استعدادا لمباراة الشمس المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.
على الجانب الآخر، فاز الأهلي على هليوليدو بنتيجة 38-21.
نرشح لكم
كرة طائرة - سادس انتصارات الأهلي والزمالك في دوري السيدات غلق الاشتراك في أضخم ماراثون في مصر بـ الأهرامات يوم 30 نوفمبر كرة سلة - إحالة لاعب الأهلي إلى التحقيق على خلفية أحداث نهائي المرتبط اسكواش - انسحاب علي فرج من بطولة هونج كونج للإصابة كرة سلة – الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين كرة سلة - الأهلي يعوض خسارة الذهاب ويتوج بلقب المرتبط على حساب الاتحاد انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط