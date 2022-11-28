كرة يد - انتصار جديد لـ الأهلي والزمالك في دوري المحترفين

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في دور المحترفين لكرة اليد، في إطار مباريات المرحلة الأولي موسم 2022-2023.

وفاز الزمالك على نادى جزيرة الورد بنتيجة 42- 27.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بنتيجة 21-11.

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ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا بدون راحة استعدادا لمباراة الشمس المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.

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على الجانب الآخر، فاز الأهلي على هليوليدو بنتيجة 38-21.

الأهلي الزمالك كرة يد
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