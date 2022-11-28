كرنفال في الجول - كاسيميرو.. "سارق الكرات" رجل مباراة البرازيل وسويسرا
الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 20:31
كتب : FilGoal
في مباراة كان هو المنقذ فيها تألق كاسيميرو وقاد منتخب البرازيل للفوز على سويسرا.
كاسيميرو
النادي : مانشستر يونايتد
وحقق منتخب البرازيل الفوز على سويسرا بهدف دون رد في الجولة الثانية من كأس العالم 2022.
وسجل كاسيميرو هدف البرازيل الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
صاحب الـ 30 عاما حصل على جائزة رجل المباراة.
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في اختبارات ساو باولو، قرر اللعب في مركز متأخر بالملعب عندما وجد جميع الأطفال الآخرين يريدون اللعب في خط الهجوم.
لاحقًا بات افتكاك الكرة هوايته المفضلة.
يقول كاسيميرو: "أحب تسجيل الأهداف بالطبع، لكن سرقة الكرات من أقدام المنافسين يجعلني أكثر سعادة ويشعرني بمتعة أكبر".
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ماذا قدم كاسيميرو ضد سويسرا
لعب: 90 دقيقة.
سجل: 1
التمريرات: 41/48 بنسبة دقة 85%.
التسديدت: 1/2 بنسبة دقة 50%.
اللمسات: 61 مباراة.
التمريرات في الثلث الأخير من الملعب: 5.
من التسديدات: 1.
التدخلات: 4.
التغطية: 6.
الأخطاء: 3.