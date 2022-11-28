كرة طائرة - سادس انتصارات الأهلي والزمالك في دوري السيدات

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 20:30

كتب : FilGoal

سيدات الزمالك - كرة طائرة

واصل فريق الأهلي والزمالك لسيدات الكرة الطائرة انتصاراتهما بتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري.

وفاز الأهلي على هليوبوليس بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت النتائج 25-12 ثم 25-8 ثم 25-17.

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وانتصر الزمالك على أصحاب الجياد بنفس النتيجة أيضا.

وحسم الزمالك الأشواط لصالح بنتيجة 25-12 ثم 25-13 وأخيرا 25-11.

وتم تأجيل الجولة الثانية والتي كان مقررا لها يوم 11 نوفمبر على أن تقام في شهر ديسمبر.

وكان قد تم تقسيم أندية السيدات على مجموعتين تضم كل واحدة منهما ثمانية فرق.

ويتواجد فريقا الأهلي والزمالك في المجموعة الأولى التي تضم بجوارهما كل من هيليوبوليس ووادي دجلة وأصحاب الجياد والزهور والاتحاد السكندري و 6 أكتوبر.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع نهائي مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بضم أربع لاعبات من الأهلي وهن مريم متولي وفريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقي.

كما تنضم مريم مصطفى لاعبة الأهلي إلى الزمالك بعد أربعة أشهر فترة عقوبة التوقيع مع الناديين.

أما الأهلي فدعم صفوفه بالثنائي علياء هاني من الشمس ومريم ثروت من الزمالك.

ويأتي ذلك بجانب دعاء محمد لاعبة الزمالك المنضمة إلى الأهلي عقب أربعة أشهر من الآن فترة العقوبة للتوقيع مع الأهلي دون علم ناديها الزمالك.

كرة طائرة دوري الكرة الطائرة للسيدات
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