مران الزمالك - انتظام سامسون وتدريبات تأهيلية خاصة لرباعي الفريق

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

مران الزمالك

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على توجيه رسائل مهمة وقوية للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الإثنين.

وطالب المدير الفني لاعبي الأبيض خلال الجلسة بضرورة مواصلة مسيرة العمل بكل قوة، والتركيز فقط على تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وشدد فيريرا خلال حديثه مع اللاعبين في حضور معاونيه على أن المباريات المقبلة مهمة وقوية وعلى الجميع أن يكون على أتم الجاهزية.

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وفي نهاية الجلسة أكد المدير الفني للفريق الأبيض على تقته في الجميع في تقديم المطلوب منهم بالشكل المناسب خلال المرحلة القادمة.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة الرباعي الشاب محمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وحسام أشرف وحاتم سكر.

وخاض الرباعي الفقرة التأهيلية في بداية المران مع باقي أفراد الفريق وعقب ذلك خاضوا تدريبات استشفائية، ولم يستكملوا باقي فقرات المران وفقا للبرنامج الموضوع لهم من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوفا من تعرضهم للإجهاد..

وشارك البنيني سامسون أكينولا في التدريبات الجماعية، وخاض الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرات الفنية والخططية بشكل كامل.

وكان اللاعب خاض برنامجا تأهيليا خاصا خلال الأيام الماضية عقب عودته من بلاده لتجهيزه بالشكل المناسب استعدادا للفترة المقبلة.

وشارك محمد عبد الغني وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا ويوسف حسن في الجزء الأول من المران

وجاء الجزء الأول من المران عبارة عن فقرة تأهيلية خاصة من خلال أداء تدريبات بدنية متنوعة، شارك خلالها الرباعي بصحبة باقي زملائهم بالفريق.

عقب ذلك خاض الرباعي فقرة تدريبات قوية بالكرة بشكل منفرد تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، ولم يستكملوا باقي فقرات المران مع أفراد الفريق ، ويأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني تمهيدا للمشاركة بشكل كامل في التدريبات المقبلة.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا للثلاثي أحمد مصطفى “زيزو” وعمر جابر وحمزة المثلوثي، على هامش التدريبات التي تقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري المقبلة في الدوري.

وأدى الثلاثي الفقرة التأهيلية في بداية المران مع زملائهم بالفريق، وعقب ذلك خاضوا تدريبات خفيفة بالكرة بشكل منفرد بالإضافة إلى بعض الفقرات التأهيلية.

جاء ذلك لعلاج حالة الإرهاق لدى الثلاثي وتجهيزهم بالشكل المناسب وفقا للبرنامج الموضوع استعدادا للفترة المقبلة.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية للاعبين خلال التدريبات الجماعية، وتضمنت هذه الفقرة أمورا خططية خاصة منها التمركز داخل الملعب وسرعة نقل الكرة ما بين الخطوط.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية مصغرة لعدة دقائق في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها وذلك تحت إشراف البرتغالي فيريرا المدير الفني.

ويتوجه الزمالك إلى الإسكندرية ظهر يوم الأربعاء المقبل للانتظام في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خوض المران الختامي بالإسكندرية مساء الأربعاء المقبل استعدادا للمباراة.

الزمالك المصري الدوري المصري
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