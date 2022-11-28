انتهت في كأس العالم - البرتغال (2) - (0) أوروجواي
الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 20:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرتغال ضد قطر في ختام منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم 2022.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
-----
ق 93 جووووووووول برونو يسجل من علامة الجزاء
ق 91 الحكم يراجع ويحتسب الركلة
ق 89 لمسة يد ضد خوسيه ماريا خيمينيز.. الهدف الثاني قريب بانتظار الفيديو
ق 86 ماتياس فينيا بدلا من ماتياس أوليفيرا
ق 82 ماتيوس نونيز وجونكالو راموس وجواو بالينيا بدلا من جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو وويليام كارفاليو
ق 78 دي أراسكايتا يسدد ولكن ديوجو كوستا يتألق في التصدي
ق 77 لويس سواريز يسدد ولكن الكرة في الشباك من الخارج
ق 72 ماكسي جوميز ولويس سواريز بدلا من داروين نونيز وإدينسون كافاني
ق 69 رافاييل لياو بدلا من روبن نيفيز
ق 62 جيورجيان دي أراسكايتا وفاكوندو بيليستري بدلا من ماتيا فيسينو ودييجو جودين
ق 60 الجدل سيستمر لبعض الوقت.. الهدف تم احتسابه لبرونو فيرنانديز وفقا لشاشة الملعب وموقع فيفا الرسمي حتى الآن
ق 54 جوووووووووووول كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول ويعادل أوزيبيو في صدارة الهدافين التاريخيين للبرتغال في المونديال.. عرضية من برونو ورأسية من صاروخ ماديرا
بداية الشوط الثاني
ق 42 رافاييل جيريرو بدلا من نون مينديش
ق 41 مينديش يغادر الملعب باكيا.. التبديل في الطريق
ق 40 سقوط نونو مينديش مصابا
ق 38 البطاقة الصفراء الأولى من نصيب روبن نيفيز.. ركلة حرة لأوروجواي
ق 37 برونو يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة
ق 35 جواو فيليكس يحاول ولكن تصطدم بزميله
ق 34 رونالدو يحاول ولكن الكرة تصطدم قبل ذهابها إلىى المرمى
ق 32 رودريجو بينتانكور يهدر الفرصة الأخطر بعد انطلاقة فردية رائعة وتسديدة تصدى لها ديوجو كوستا
ق 20 روبن نيفيز يحاول ولكن التسديدة تصطدم بالدفاع
ق 18 رونالدو يسدد ركلة حرة مباشرة ولكن تصطدم بالحائط البشري
ق 12 رأسية من خوسيه ماريا خيمينيز ولكن فوق العارضة
ق 8 برونو فيرنانديز يسدد من خارج المنطقة ولكن الكرة تمر بجوار القائم
بداية المباراة