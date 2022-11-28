انتهت في كأس العالم - البرتغال (2) - (0) أوروجواي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرتغال ضد قطر في ختام منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم 2022.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 93 جووووووووول برونو يسجل من علامة الجزاء

ق 91 الحكم يراجع ويحتسب الركلة

ق 89 لمسة يد ضد خوسيه ماريا خيمينيز.. الهدف الثاني قريب بانتظار الفيديو

ق 86 ماتياس فينيا بدلا من ماتياس أوليفيرا

ق 82 ماتيوس نونيز وجونكالو راموس وجواو بالينيا بدلا من جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو وويليام كارفاليو

ق 78 دي أراسكايتا يسدد ولكن ديوجو كوستا يتألق في التصدي

ق 77 لويس سواريز يسدد ولكن الكرة في الشباك من الخارج

ق 72 ماكسي جوميز ولويس سواريز بدلا من داروين نونيز وإدينسون كافاني

ق 69 رافاييل لياو بدلا من روبن نيفيز

ق 62 جيورجيان دي أراسكايتا وفاكوندو بيليستري بدلا من ماتيا فيسينو ودييجو جودين

ق 60 الجدل سيستمر لبعض الوقت.. الهدف تم احتسابه لبرونو فيرنانديز وفقا لشاشة الملعب وموقع فيفا الرسمي حتى الآن

ق 54 جوووووووووووول كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول ويعادل أوزيبيو في صدارة الهدافين التاريخيين للبرتغال في المونديال.. عرضية من برونو ورأسية من صاروخ ماديرا

بداية الشوط الثاني

ق 42 رافاييل جيريرو بدلا من نون مينديش

ق 41 مينديش يغادر الملعب باكيا.. التبديل في الطريق

ق 40 سقوط نونو مينديش مصابا

ق 38 البطاقة الصفراء الأولى من نصيب روبن نيفيز.. ركلة حرة لأوروجواي

ق 37 برونو يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 35 جواو فيليكس يحاول ولكن تصطدم بزميله

ق 34 رونالدو يحاول ولكن الكرة تصطدم قبل ذهابها إلىى المرمى

ق 32 رودريجو بينتانكور يهدر الفرصة الأخطر بعد انطلاقة فردية رائعة وتسديدة تصدى لها ديوجو كوستا

ق 20 روبن نيفيز يحاول ولكن التسديدة تصطدم بالدفاع

ق 18 رونالدو يسدد ركلة حرة مباشرة ولكن تصطدم بالحائط البشري

ق 12 رأسية من خوسيه ماريا خيمينيز ولكن فوق العارضة

ق 8 برونو فيرنانديز يسدد من خارج المنطقة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة