تشكيل أوروجواي - كافاني يجاور نونيز وثلاثي في الدفاع لمواجهة البرتغال

أعلن دييجو ألونسو مدرب أوروجواي تشكيل فريقه الذي سيواجه البرتغال بعد قليل.

ويلتقي منتخب أوروجواي مع البرتغال بعد قليل على ملعب لوسيل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

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وشهد التشكيل مشاركة إدينسون كافاني كرأس حربة صريح بجانب داروين نونيز بدلا لويس سواريز الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

ويلعب منتخب أوروجواي بثلاثي في الدفاع مكون من سابيستيان كوتس ودييجو جودين وخوسي ماريا خيمينيز.

وجاء تشكيل أوروجواي بالكامل كالآتي

الحارس: سيرجيو روشيت.

الدفاع: سابيستيان كوتيس - دييجو جودين - خوسي ماريا خيمينيز.

الوسط: جويليرمو فاريلا - فيدي فالفيردي - ماتياس فيتشينو - رودريجو بينتانكور - ماتياس أوليفيرا.

الهجوم: إدينسون كافاني - داروين نونيز.

ويحتل منتخب أوروجواي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين عن البرتغال صاحبة الصدارة.