شخصية السامبا

تأهل منتخب البرازيل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2022 في قطر بعدما فاز على سويسرا بهدف دون رد.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد سويسرا البرازيل

وفاز منتخب البرازيل على سويسرا بهدف سجله كارلوس كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد، ليصل إلى النقطة السادسة على صدارة المجموعة السابعة.

ويتجمد رصيد سويسرا عند النقطة 3 في المركز الثاني، ثم صربيا والكاميرون بنقطة لكل منهما.

ويلعب منتخب البرازيل في المباراة الأخيرة من دور المجموعات ضد الكاميرون، بينما يلعب منتخب سويسرا ضد صربيا.

وغاب عن البرازيل في المباراة النجم الأول للسامبا نيمار دا سيلفا بعدما تعرض لإصابة قوية في المواجهة السابقة ضد صربيا.

📋تشكيل البرازيل 🇧🇷باكيتا يعوض نيمار ضمن تغييرين من تيتي أمام سويسرا#في_المونديال pic.twitter.com/mOiynDpLWU — FilGoal (@FilGoal) November 28, 2022

وصف المباراة

جاء الشوط الأول ضعيف المستوى من المنتخبين دون فرص حقيقية على المرمى.

وانطلق ريتشاليسون نحو مرمى سويسرا لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

ومرر رافينيا كرة رائعة إلى فينيسيوس الذي سددها مباشرة لكن الحارس يان سومير أبعد الكرة قبل أن تدخل الشباك.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني دفع تيتي المدير الفني للبرازيل بالمهاجم رودريجو بدلا من لوكاس باكيتا لاعب الوسط.

وانطلق سيلفان فيدمر من الناحية اليمنى وأرسل عرضية خطيرة لم تجد من يتابعها وتمر بسلام من أمام مرمى البرازيل.

وشارك لاعب الوسط برونو جيماريش بدلا من فريد في محاولة من تيتي لتنشيط هجوم البرازيل.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 64 بعدما وضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك.

لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف بسبب وجود تسلل من بداية اللعبة على المهاجم ريتشاليسون.

وأجرى تيتي تبديل مزدوج بنزول كل من أنطوني وجابريال جيسوس بدلا من ريتشاليسون ورافينيا.

هدف قاتل

وبعد العديد من المحاولات نجح كاسيميرو في تسجيل هدف الفوز للبرازيل في الدقيقة 83 بعد تمريرة من فينيسيوس إلى رودريجو الذي أرسلها مباشرة إلى كاسيميرو داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة كرة ذهبت على يسار يان سومير ولم يستطع التصدي لها.

وعقب الهدف تحول منتخب سويسرا للهجوم في محاولة لإحراز التعادل، لكن المحاولات لم تكتمل أمام مرمى أليسون.

وأهدر رودريجو فرصة محققة في الوقت بدل الضائع بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى، لكن مانويل أكانجي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

لينتهي اللقاء بفوز البرازيل بهدف دون رد.