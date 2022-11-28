لاعب كوريا بعد الخسارة أمام غانا: كل ما يمكننا فعله هو محاولة الفوز على البرتغال

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 19:52

كتب : FilGoal

لي كانجين

تحدث لي كانج إين لاعب منتخب كوريا الجنوبية عن خسارة منتخب بلاده أمام غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022.

وقال كانج إين في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كانت الخسارة مؤلمة. ليس لدينا شيء متبقي الآن ولكن يجب أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة للمباراة القادمة".

وأضاف "يجب أن نحاول الفوز على البرتغال".

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وأوضح "في النهاية النتيجة هي ما يهم في كرة القدم".

وتابع كانجين "النتيجة أننا خسرنا. لقد حدث ذلك الآن وكل ما يمكننا فعله هو الاستعداد لمواجهة البرتغال".

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ويملك منتخب كوريا نقطة وحيدة بتعادله السلبي مع أوروجواي، الذي يلاقي البرتغال الليلة.

فيما رفع منتخب غانا رصيده إلى 3 نقاط بهذا الفوز، وهو نفس رصيد البرتغال حتى الآن.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية ضد البرتغال في الخامسة مساء الثاني من ديسمبر.

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تعرف على معلومات أكثر عن كانج إين وبقية مدربي ولاعبي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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