كأس العالم - مباراة قطر وهولندا تكتب الظهور الأول لـ محمود أبو الرجال

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

محمود أبو الرجال

يظهر محمود أبو الرجال للمرة الأولى في كأس العالم من خلال مواجهة قطر أمام هولندا.

ويلعب منتخب قطر مع هولندا على استاد البيت في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويتواجد أبو الرجال كحكم مساعد ثان مع باكاري جاساما كحكم ساحة وإلفيس نيبوي حكم مساعد أول، وما نينج حكم رابع.

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ويعد أبو الرجال هو الحكم المصري الوحيد المشارك في نهائيات كأس العالم والتي تستضيفها قطر بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وضمت قائمة الحكام التي أعلن عنها الاتحاد الدولي فيفا في وقت سابق 36 حكما للساحة، و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو، حيث تم اختيار هؤلاء الحكام بالتنسيق مع الاتحادات القارية.

ويتواجد أبو الرجال ضمن الاختيارات العربية للحكام في كأس العالم، وهم

3 حكام ساحة هم: الجزائري مصطفى غربال، والإماراتي محمد عبد الله والقطري عبد الرحمن الجاسم.

و7 حكام المساعدين: محمود أبو الرجال، والجزائريان عبد الحق إتشعلي وقوراري مقران والقطريان طالب المري وسعود أحمد، والإماراتيان محمد الحمادي وحسن المهري.

3 حكام فيديو: القطري عبد الله المري، والمغربيان رضوان جياد وعادل زوراق.

قطر هولندا كأس العالم محمود أبو الرجال
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