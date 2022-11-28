مؤتمر هندرسون: صلاح يشعر بالإحباط.. وتحدثت مع ماني

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - هندرسون - محمد صلاح

تحدث جوردان هندرسون لاعب وسط منتخب إنجلترا في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الفريق ضد ويلز في ختام منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.

وقال هندرسون في المؤتمر الصحفي: "الجماهير تتوقع أشياء كبيرة مننا وهذا طبيعي في بطولات كرة القدم بالنظر لما حققناه في الأعوام القليلة الماضية. يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بهذه الطريقة".

وأضاف "سنواجه تحديات مختلفة، ونتمنى أن نتمكن من التعامل معها بالطريقة الصحيحة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر سانشيز: لدينا عديد الدوافع لمواجهة هولندا.. ومشوار قطر كان صعبا مؤتمر ساوثجيت - عن الصراع مع ويلز وتصريحات مدرب الخصم وإصابة هاري كين مؤتمر بيل: لا أشعر بمسؤولية إضافية كوني القائد.. وإنجلترا لديها من يعوض كين مؤتمر مدرب ويلز: الفوز على إنجلترا؟ البطولة الحالية أظهرت قابلية أي فريق للهزيمة

وأوضح "نحن لسنا بحاجة لأي حافز إضافي أمام ويلز. الحافز هو الفوز بالمباريات، وسنقوم بعملنا في العلمب ونركز على ما يجب أن نفعله".

وبسؤاله عن محمد صلاح زميله في ليفربول، وساديو ماني زميله الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ، قال هندرسون: "لم أتحدث مع صلاح بصراحة. سيستمتع بعطلته الآن، ولكنه سيكون محبطا لأن منتخب بلاده لم يتأهل إلى كأس العالم".

وأضاف "أفضل اللاعبين يريدون لعب كأس العالم. بالنسبة لساديو هذا إحباط كبير، لقد تحدثت معه".

وأوضح "أعرف طبيعته كشخص، وإذا كانت هناك فرصة صغيرة للعب سيستغلها. أتمنى أن يتعافى ويحظى بفرصة أخرى في المستقبل".

كأس العالم - إنجلترا.. حتى لا ينفجر معمل الفنكوش في وجه أيوب

وخسر منتخب مصر المرحلة النهائية للتصفيات على يد السنغال، فيما أصيب ساديو ماني قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة بـ 4 نقاط، فيما يملك منتخب ويلز نقطة وحيدة.

عرف على معلومات عن سونج وبقية لاعبي ومدربي كأس العالم 2022 عبر كرنفال في الجول

محمد صلاح جوردان هندرسون كأس العالم ساديو ماني منتخب إنجلترا قطر 2022 كأس العالم 2022
نرشح لكم
سيناريوهات التأهل - المجموعة السابعة.. طريق الكاميرون الوحيد نحو النهائي الإفريقي سيناريوهات التأهل - المجموعة الثامنة.. طريق غانا بالثأر من سواريز كأس العالم - رونالدو: نحن الآن في دور الـ16.. سنقاتل من أجل حلمنا كرنفال في الجول - سر الرقم 8.. برونو فيرنانديز رجل مباراة البرتغال وأوروجواي كرنفال في الجول - ديوجو كوستا.. الاكتشاف البرتغالي الأكبر في الموسم ولد في سويسرا كأس العالم - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية صدارة مشتركة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.. القنوات الناقلة
أخر الأخبار
سيناريوهات التأهل - المجموعة السابعة.. طريق الكاميرون الوحيد نحو النهائي الإفريقي 26 دقيقة | قطر 2022
سيناريوهات التأهل - المجموعة الثامنة.. طريق غانا بالثأر من سواريز 36 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - رونالدو: نحن الآن في دور الـ16.. سنقاتل من أجل حلمنا ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - سر الرقم 8.. برونو فيرنانديز رجل مباراة البرتغال وأوروجواي ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - ديوجو كوستا.. الاكتشاف البرتغالي الأكبر في الموسم ولد في سويسرا ساعة | قطر 2022
كأس العالم - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية ساعة | قطر 2022
صدارة مشتركة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.. القنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط