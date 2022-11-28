مؤتمر هندرسون: صلاح يشعر بالإحباط.. وتحدثت مع ماني

تحدث جوردان هندرسون لاعب وسط منتخب إنجلترا في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الفريق ضد ويلز في ختام منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.

وقال هندرسون في المؤتمر الصحفي: "الجماهير تتوقع أشياء كبيرة مننا وهذا طبيعي في بطولات كرة القدم بالنظر لما حققناه في الأعوام القليلة الماضية. يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بهذه الطريقة".

وأضاف "سنواجه تحديات مختلفة، ونتمنى أن نتمكن من التعامل معها بالطريقة الصحيحة".

وأوضح "نحن لسنا بحاجة لأي حافز إضافي أمام ويلز. الحافز هو الفوز بالمباريات، وسنقوم بعملنا في العلمب ونركز على ما يجب أن نفعله".

وبسؤاله عن محمد صلاح زميله في ليفربول، وساديو ماني زميله الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ، قال هندرسون: "لم أتحدث مع صلاح بصراحة. سيستمتع بعطلته الآن، ولكنه سيكون محبطا لأن منتخب بلاده لم يتأهل إلى كأس العالم".

وأضاف "أفضل اللاعبين يريدون لعب كأس العالم. بالنسبة لساديو هذا إحباط كبير، لقد تحدثت معه".

وأوضح "أعرف طبيعته كشخص، وإذا كانت هناك فرصة صغيرة للعب سيستغلها. أتمنى أن يتعافى ويحظى بفرصة أخرى في المستقبل".

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وخسر منتخب مصر المرحلة النهائية للتصفيات على يد السنغال، فيما أصيب ساديو ماني قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة بـ 4 نقاط، فيما يملك منتخب ويلز نقطة وحيدة.

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